父の日直前でも間に合う、Cake.jp、最短翌日配送の父の日スイーツを展開
ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、2026年6月21日（日）の「父の日」に向け、「最短翌日お届けのお急ぎ便」を中心に、短納期の父の日スイーツギフト特集を強化いたしました。
Cake.jp「父の日」特設サイト
https://cake.jp/lp/category/fathersday/
父の日は母の日と比べて準備が直前になりやすく、「まだ間に合うギフトを探したい」「当日に気づいた」といった駆け込み需要が一定数見られます。
Cake.jpではこうした需要に対応するため、最短翌日配送に対応した商品や、住所が分からなくてもLINEやメールで贈れるeギフトのラインアップを強化しています。
中でも注目となるのが、最短翌日配送に対応した「お急ぎ便」です。
対象商品は父の日当日配送にも対応しており、直前の注文でも全国へお届けすることが可能です。
また、お酒好き向けのアテスイーツ、ネクタイモチーフの限定ケーキ、ギルトフリースイーツ、本格和菓子など、多様なニーズに対応したスイーツを展開しています。
Cake.jpは、「今からでも間に合う」父の日ギフトの選択肢を提供することで、ギフト需要への対応を強化してまいります。
【お急ぎ便】最短翌日。父の日当日もお届け可能
・最短翌日配送に対応（対象商品）
・3～4日で届く商品も豊富
・父の日当日（6月21日）お届け
→ 6月20日（土）正午まで注文OK
※地域により異なります
※「お急ぎ対応」アイコンが目印
※お届け先の地域により、締切日時が異なる場合がございます。詳細は各商品ページをご確認ください。
住所不要。“当日でも贈れる”eギフト
「住所が分からない」「当日に気づいた」
そんな時も安心。
URLを送るだけで贈れる“ソーシャルギフト”に対応。
LINEやメールで、すぐに“ありがとう”を届けられます。
詳細はこちら：https://cake.jp/campaigns/socialgift/
■商品概要
【特長】直前でも“ちゃんと選べる”
・お酒好き、甘党、健康志向などお父さんのタイプに合わせて選べる
・おつまみ（アテ）スイーツや名店の和菓子など本格的な味わい
・感謝が伝わる父の日限定デザイン
１.家族から贈る感謝のケーキ
ブランド名：THE NICOLE
商品名：father's thanks半熟チーズ 5号
価格 ：6,400円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3395992/
ブランド名：CAKE EXPRESS
商品名：父の日黄色バラケーキ メッセージプリント 4号
価格 ：4,900円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3427901/
２.お酒好きの父へ至福のアテスイーツ
ブランド名：わらいみらい
商品名：手が止まらなくなる おつまみ塩＆チーズクッキー
価格 ：2,600円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3422513/
ブランド名：甜菓堂
商品名：《極薄》ごまチョリかりんとう 6種 8個セット
価格 ：3,316円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3403826/
３.ちょっと贅沢なご褒美スイーツ
ブランド名：AND CAKE（アンドケーキ）
商品名：チーズケーキ カフェ ノワ 16.5cm
価格 ：3,874円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3396230/
ブランド名：ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル)
商品名：【送料無料】Thank youシール＆フラワー付きワッフルケーキ10種セット
価格 ：3,450円（税込）
販売ページ：https://cake.jp/item/3437098/
４.お茶と味わう本格和スイーツ
ブランド名：和かろん.専門店 和果（わか）
商品名：生どら焼き～「父ろん。」6個入セット
価格 ：3,800円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3408386/
ブランド名：創作和洋菓子 花えちぜん
商品名：生クリーム大福 8個入
価格 ：2,480円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3403106/
５.体を気遣う愛情ギルトフリースイーツ
ブランド名：THE NICOLE
商品名：ボタニカルサブレ 京抹茶、黒糖バニラサブレ缶 2種アソート
価格 ：1,950円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3413805/
ブランド名：スイーツSaccho
商品名：カップショコラ ３ヶ入り
価格 ：1,464円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3384782/
Cake.jp GIFT - 甘いサプライズで、想いを届けよう。-
https://cake.jp/lp/category/sweets/
ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは
2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。
https://cake.jp/
株式会社Cake.jpについて
会社名 : 株式会社Cake.jp
代表者 : 代表取締役 高橋優貴
本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503
設立日 : 2009年4月23日
URL : https://corp.cake.jp/
商品についてのお問い合わせ先
Cake.jpカスタマーサポート
メールアドレス：support@cake.jp
※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。