「KADOKAWA 夏のウォーターチャレンジブックフェア2026」開催中!!　KADOKAWA発売の「ウォーターチャレンジ」作品を書店で買って、オリジナルグッズに応募しよう！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、2026年6月15日（月）～8月31日（月）に「KADOKAWA 夏のウォーターチャレンジブックフェア2026～すまない先生と読書にチャレンジ！～」をKADOKAWAアプリにて開催いたします。

KADOKAWAから発売されている「ウォーターチャレンジ」の対象書籍を書店で1冊買って応募すると、抽選で合計56名様にサイン入りグッズやオリジナルグッズなどの豪華賞品が当たります。

ふるってご応募ください。

レシート対象期間

2026年6月15日（月）0:00～2026年8月31日（月）23:59

※購入後1週間以内に、アプリにレシートをご投稿ください。

プレゼントの詳細

抽選で合計56名様にプレゼント（それぞれ135ポイントで応募）

■A賞 ウォーターチャレンジのサイン入りＴシャツ 1名様

※大人用Lサイズ

■B賞 ウォーターチャレンジサイン本 各1名様

※サイン本は、5冊の中から応募時にお選びいただけます。

『ウォーターチャレンジとマイクラをあそぼう！』『ウォーターチャレンジ 公式ファンブック』『ウォーターチャレンジ ゲームブック マイクラ都市伝説を調査せよ！』『ウォーターチャレンジと学ぶ お友だちとのつき合いかた』『ウォーターチャレンジと学ぼう！ ことわざ125』

■C賞 アクスタにもなる！ウォーターチャレンジオリジナルアクリルキーホルダー 50名様

キャンペーン応募概要

■応募方法

（１）書店で対象書籍を1冊購入

（２）KADOKAWAアプリをダウンロード

（３）「レシート投稿」をタップしてレシートと書籍のバーコードを購入後1週間以内にKADOKAWAアプリに投稿

（４）ためたポイントから「135ポイント」を使って応募

■対象書籍

KADOKAWAから発売されている「ウォーターチャレンジ」の作品

※対象書籍一覧はキャンペーンサイト(https://yomeruba.com/campaign/present/entry-195129.html)やKADOKAWAアプリ内でご確認ください。

※本体価格によって獲得ポイントは異なります（135ポイントで1口の応募が可能です）

※定価以外での購入や電子版は対象外です。

■対象書店

全国の書店（実店舗）

※ネット注文は対象外となります。ただし、書店店頭決済であれば対象となる場合があります。詳細はアプリの応募要項とヘルプをご確認ください。

■注意事項

- 購入書籍1冊ごとに本体価格の10％分のポイントを獲得できます（小数点以下は四捨五入）。- 同じ商品は1点までがポイント対象です。- 当選者の発表は賞品の発送（2026年11月下旬予定）をもって代えさせていただきます（発送先は日本国内に限ります）。- 当選賞品を譲渡（転売、オークション出品含む）しないことが応募・当選の条件です。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただく場合があります。- 応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシー(https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html)の定めるところにより取り扱わせていただきます。- KADOKAWAアプリ動作環境：iOS16以上、Android11以上 ※変更する場合があるので事前に各アプリストアでご確認ください（一部機種では正常に動作しない場合があります）。

詳しくは、KADOKAWAアプリの応募要項をご確認ください。

▼KADOKAWAアプリのダウンロードはコチラ

https://kdq.jp/je46g

または、以下の二次元コードから

版権表記

各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。

(C)WaterChallenge2026

(C)UUUM

関連情報

『KADOKAWA 夏のウォーターチャレンジブックフェア2026』キャンペーンサイト

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-195129.html

子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

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