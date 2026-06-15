加藤浩次リポーターが『GO』に関するニュースをお届け　「GO！号！外！」シリーズ第6弾はTOHOシネマズに突撃

GO株式会社

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開するNo.1※1タクシーアプリ『GO』(https://go.mo-t.com)は、加藤浩次さんがリポーターを務めるCMシリーズ「GO！号！外！」の最新シリーズ「GOビジネス導入企業 -TOHOシネマズ- 篇」(https://youtu.be/5fUCSVl7lfc)を、株式会社IRISが展開する日本最大※2のタクシーメディア『TOKYO PRIME』にて2026年6月15日(月)より放映いたします。

｜『GO BUSINESS』導入により、深夜・早朝の退勤や出勤も「安心シネマズ」！

2023年2月よりスタートした本CMシリーズは、『GO』のヘビーユーザーであり数多くの情報番組などでMC経験が豊富な加藤浩次さんにリポーター役を務めていただいております。この度公開される「GOビジネス導入企業 -TOHOシネマズ- 篇」では、タクシーの請求書払いサービス『GO BUSINESS』の導入企業であるTOHOシネマズ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田 充孝)が運営する「TOHOシネマズ 大井町」へ加藤リポーターが突撃し、支配人とスタッフの方にインタビューを行うという内容です。加藤リポーターの勢いに戸惑いつつも、『GO BUSINESS』導入によってレイトショーなどによる深夜帰宅もストレスなく手配できるようになったと教えてくださった、お二人の笑顔にぜひご注目ください。

※1 Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数（App Store/Google Play合算値） - 調査期間：2020年10月1日~2026年3月31日

※2 タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。2026年6月時点

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5fUCSVl7lfc ]- 『GO BUSINESS』について https://go.goinc.jp/business/- スタッフリスト- - 出演者：加藤 浩次(82style)- - ECD：齋藤 太郎(dof)- - CD：野崎 愉宇(dof)- - 企画/CW：岡部 将彦(Que)- - AD：戸田 宏一郎(CC INC.)- - デザイナー：目黒洋子(CC INC.)、熊坂裕大(bears bold.）- - 広告会社BP：柴山絵里子 /佐々木すぐる(dof)- - 制作会社Pr：城殿 裕樹/荒木 一也(KEY pro)- - 制作会社PM：坂本 真波(KEY pro)- - 監督：堀井 亮良(電通クリエイティブピクチャーズ)- - カメラマン：山本 俊一郎(freelance) /宮本 佳史(freelance)- - 照明技師：松山 嘉人(電通クリエイティブピクチャーズ)- - Car Prep：佐藤 望(SEEK)- - スタイリスト：池田 未来(freelance)- - ヘアメイク：高橋 将氣(freelance)- - Offline Editor：脇田 祐介(freelance)- - Online Editor：荒木 一宅(digital egg)- - Colorist：高橋 直孝(L’espace Vision)- - Mixer ：佐藤 雅之(freelance)- - Music：緑川 徹(メロディー・パンチ)- - キャスティング：垰 由紀子 / 廣澤真衣 / 黒丸 響 /江口 裕大(ハンディ)- - 撮影協力：TOHOシネマズ株式会社

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/358_1_80c65a2c4e5980e3055cc5ed665f9c6b.jpg?v=202606151251 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/358_2_76e3c8e598f995ba6d7c386b6b4492ab.jpg?v=202606151251 ]

※Appleは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※App StoreおよびApple PayはApple Inc.のサービスマークです。

※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)

※記載されている情報は、発表日時点の内容です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。