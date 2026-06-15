【岡山・焼肉ひびき】「日本最高峰」の宮崎牛を堪能できる『プレミアム焼肉食べ放題』を6月15日(月)より、月曜日から木曜日のディナー限定で開催！

株式会社ナショナルフーズ

株式会社ナショナルフーズ（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：三宅 顕文）が運営する「焼肉ひびき」は、2026年6月15日(月)から7月2日(木)までの期間限定で、「宮崎牛堪能！プレミアム焼肉食べ放題」を月曜日から木曜日のディナータイムに実施する。

本企画は、単なる食べ放題の提供にとどまらない。日本最高峰と評される宮崎牛をはじめ、一度も冷凍していない鮮度重視のホルモン、毎日店内で精米するこだわりのお米など、同店が日常的に提供している「品質へのこだわり」を、より多くの顧客に体験してもらうための特別企画。

小さなお子様からご年配の方まで、三世代の家族が共に食卓を囲み、心ゆくまで楽しめる環境を整えている。

◆「焼肉ひびき」が提供する四つのこだわり体験

1. 「日本最高峰」の宮崎牛と鮮度へのこだわり

焼肉ひびきは、「家族三世代で楽しめる焼肉店」をコンセプトに掲げている。幅広い世代の顧客が満足できるよう、以下の項目に注力している。

上質なものを少しずつ楽しみたいシニア層の期待にも応えるべく、同店では肉のプロである職人が自らの目で厳選した最高品質の宮崎牛を仕入れている。

さらに、精肉だけでなくホルモンにいたるまで、一度も冷凍していない「生」の状態での仕入れを徹底。

素材本来の甘みや食感をダイレクトに伝えることで、食べ放題の枠を超えたクオリティを実現した。

宮崎牛至高の10秒ロース宮崎牛カルビ牛塩たん和牛感動「生」ホルモン店内熟成庫による品質管理の徹底旨味を最大限に引き出す「熟成庫」の設置

同店では、厳選して仕入れた宮崎牛などの精肉を最高の状態で提供するため、店内に専用の熟成庫を設置している。仕入れた肉をすぐに提供するのではなく、もっとも食べ頃となるタイミングまで熟成庫内で徹底した温度・湿度管理のもと、じっくりと熟成。

2. お米マイスターが監修する「店内精米」のご飯

焼肉との相性を徹底的に追求し、同店では毎月、お米マイスターがその時期にもっとも適した銘柄を厳選して仕入れている。

さらに、玄米の状態で仕入れたお米を毎日店内で精米して炊き上げることで、お米本来の豊かな甘みと香りを実現した。主役であるお肉の旨味を最大限に引き立てる、最高のパートナーとしての一杯を提供している。

3. 家族の団欒を支える、安心と遊び心を両立した店舗環境

店内で毎日精米を行う旬の銘柄を月替わりで選定

三世代の家族が揃って快適に過ごすためには、小さなお子様への配慮が不可欠であると同店は考えている。安心・安全な食事の提供はもとより、店内に設置されたわたがし機やかき氷機など、五感で楽しめる体験型コンテンツが子供たちの笑顔を引き出す。

お子様が退屈せずに過ごせる工夫によって、家族全員が心ゆくまで食事を楽しめるゆとりが生まれ、笑顔のあふれる心地よい時間を生み出している。

店内のアミューズメント体験料理提供には「特急レーン」を採用世代を超えて「美味しい」を共有する、豊かな食卓の風景

同店は、「家族三世代で楽しめる焼肉店」をコンセプトに掲げ、ファミリー層がストレスなく過ごせる環境づくりを徹底している。

お子様の自立心と喜びを促す仕掛けは、心からくつろげる食事時間をもたらし、世代を超えた家族の円滑なコミュニケーションを創出する。

4. 毎日一本ずつ仕込む、本格的な「手打ち串カツ」

焼肉店でありながら、一品料理の枠を超えた本格的な串カツを提供している。

毎日、従業員が一本一本丁寧に手作業で串打ちを行い、絶妙な衣加減と火入れによる「揚げたての食感」を追求。

網の上の焼肉と、サクサクとした衣の串カツを一台のテーブルで同時に味わえる構成は、子供から大人まで飽きることのない、バラエティに富んだ豊かな食体験を実現している。

◆『宮崎牛堪能！プレミアム焼肉食べ放題』 提供メニュー（一部抜粋）

「揚げたての食感」を追求手仕事による丁寧な仕込み今回の特別企画では、グランドメニューで定評のある品々を心ゆくまで堪能できる。

【宮崎牛】

「宮崎牛カルビ」「宮崎牛至高の10秒ロース」など、きめ細かなサシと宮崎牛ならではの芳醇な旨味を堪能できるラインアップを用意している。

【タン】

定番の「牛塩たん」をはじめ、ネギを豪快にあしらった「どっかんねぎ塩牛たん」など、素材の食感を活かした多彩なバリエーションを展開する。

【ホルモン】

一度も冷凍せず生のまま仕入れる「和牛感動『生』ホルモン」のほか、「シマチョウ」や「上ミノ」など、徹底した鮮度管理により素材本来の甘みと弾力を引き出した逸品が揃う。

【サイドメニュー・〆の逸品】

一本ずつ丁寧に仕込む手打ちの串カツに加え、「THEプレミアム盛岡冷麺」や「石焼ビビンバ」など、専門店としてのこだわりを凝縮した本格的なサイドメニューを網羅している。

【キッズメニュー＆デザート】

「お子様うどん」や「お子様カレー」といったキッズメニューに加え、自ら作って楽しめる「わたがしかき氷食べ放題」など、お子様の満足度と遊び心を考慮したメニュー構成となっている。

【開催概要】

企画名：宮崎牛堪能！プレミアム焼肉食べ放題

開催期間：6月15日(月)～7月2日(木)

実施日時：月曜日～木曜日 ディナータイム限定（受付 17:00～21:00）

制限時間：100分（ラストオーダー80分）

【料金体系】

大人：5,980円（税込6,578円）

60歳以上：5,480円（税込6,028円）

小学生：2,990円（税込3,289円）

4～6歳：990円（税込1,089円）

3歳以下：無料

【注意事項】

・同一グループ全員での注文を原則とする。

・過度な食べ残しが生じた場合は、単品相当額の追加料金を徴収する場合がある。

・提供した料理の持ち帰りは、衛生上の観点から固く禁じる。

焼肉ひびきは、今後も「食」を通じた家族のコミュニケーションを支援する活動を継続する。

今回の期間限定企画を通じて、多くの顧客に店舗の品質とサービスを実感してもらうことを目指している。

※商品は多数ご用意しておりますが、万が一品切れの際はご容赦ください。

※仕入れ状況により、産地や内容が一部変更になる場合がございます。

『焼肉ひびき』について

株式会社ナショナルフーズは、「家族の団欒を思い続けて50年以上」の歴史を持つ焼肉レストランです。岡山市、倉敷市、総社市、広島県福山市など、地域に根差した店舗展開を行っています。

焼肉ひびきは「ご家族三世代で楽しめる焼肉の団欒空間」をコンセプトに掲げ、小さなお子様からご年配の方まで、幅広い世代のお客様が満足できる空間とサービスを提供しています。

日本最高峰と評される宮崎牛の仕入れや、店内専用熟成庫での管理、毎日の店内精米など、専門店としての品質主義を徹底しています。

メニューは不動の人気を誇る「やみつきハラミ」をはじめ、こだわりを凝縮した「七大名物」など豊富な逸品を展開しています。

また、全席に導入された「特急レーン」が、切り立てのお肉を迅速かつ衛生的に届けます。次々に料理が自走して到着するスマートな提供スタイルは、食事の時間をさらに盛り上げるアミューズメント性として、ファミリー層からも好評です。

確かな品質と五感で楽しめる仕掛けを通じ、地域に根差した笑顔あふれる家族の団欒空間を創造し続けています。

主なメニュー形式：期間限定メニュー、グランドメニュー、ランチ

◆焼肉ひびき 公式サイト https://hibiki-yakiniku.jp/

◆焼肉ひびき 公式Instagram https://www.instagram.com/yakiniku.hibiki/?hl=ja

会社概要

会社名 株式会社ナショナルフーズ

本社所在地 岡山県倉敷市

事業内容 焼肉レストラン「焼肉どんどん亭」‧「焼肉ひびき」の運営

企業理念 ひとりのお客様の満足とひとりの社員の幸せ

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナショナルフーズ広報担当

TEL: 086-426-7575

Email: honbu@nationalfoods.info

URL: https://dondontei.jp/