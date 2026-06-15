Earth hacks、ヒューマネージと業務提携　学生と企業・自治体をつなぐ共創コミュニティ運営基盤を強化

Earth hacks株式会社

生活者の声をもとに、脱炭素関連商品・サービスや事業の開発を目指す生活者共創型プラットフォームを展開するEarth hacks株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関根澄人）は、株式会社ヒューマネージと業務提携を開始いたしました。本提携により、Earth hacksが展開するZ世代向け共創プログラムにおける学生コミュニケーションおよび運営基盤を強化し、社会課題に関心を持つ学生と企業との継続的な接点創出を推進します。

■社会課題を軸に変化する学生と企業の接点

近年、Z世代を中心とした学生のキャリア観は変化しており、「どのような社会課題に向き合っている企業なのか」「どのような価値観を持つ人たちが働いているのか」といった“共感”や“社会的意義”を重視する学生も増えています。一方で、企業側においても、単発の説明会や短期的な接点だけでは、企業のビジョンや挑戦、そこで働く人々の価値観までを十分に伝えきれないという課題があります。

Earth hacksでは、こうした変化を踏まえ、社会課題への共感を起点に、学生と企業・自治体が継続的につながる共創型コミュニティを展開しています。

■Earth hacksが展開する共創プログラム

Earth hacksでは、社会課題に関心を持つ学生と企業・自治体をつなぐ共創型プログラムを展開しています。

デカボチャレンジ

学生と企業・自治体がチームを組み、脱炭素をはじめとした社会課題解決に挑む5日間の共創型インターンシップ。

https://co.earth-hacks.jp/decachalle/

デカボキャリア

社会課題に取り組む企業や社員のバックストーリーを動画コンテンツとして発信し、学生の興味・関心を喚起。また、企業による基調講演や少人数座談会、交流会などを通じて、学生と企業が双方向で対話できる機会を創出する「デカボMeet up」も展開しています。

これまで、大手企業や自治体、省庁など多様な組織が参画しており、社会課題を軸にした学生と企業の新たな接点創出を推進しています。また、学生の興味・関心形成から対話、共創体験までを段階的につなぐことで、学生と企業との新たな接点づくりを行っています。

■ヒューマネージとの提携について

Earth hacksが展開する共創型コミュニティでは、社会課題に関心を持つ学生と企業・自治体が、対話や実践的なプログラムを通じて継続的につながる機会を創出してきました。

本提携により、ヒューマネージが持つ学生コミュニケーション基盤やネットワークを活用し、各プログラム参加学生への情報発信やコミュニケーションを強化。学生一人ひとりに対して、より多様な企業との接点や対話機会を提供するとともに、企業側にとっても、社会課題に関心を持つ学生との中長期的な関係構築を可能にします。

また、学生情報やコミュニケーションの一元管理を進めることで、各プログラム間の連携やフォローアップを強化し、学生・企業双方にとって、より良い共創体験の実現を目指してまいります。

■ヒューマネージについて

株式会社ヒューマネージは、採用ソリューション、適性アセスメント、ウェルビーイングソリューションの3つの事業を主軸に、人材の“採用”から“定着”、そして“活躍”までを支援するサービスを提供する企業です。 同社が提供する採用管理システム『i-web』は、大手・有名企業を中心に2,800社以上の導入実績を持ち、応募者とのコミュニケーションや応募者情報の一元管理を支援するプラットフォームとして、新卒・キャリア採用を問わず広く活用されています。

ウェブサイト：https://www.humanage.co.jp

■共創型プラットフォーム「Earth hacks」について

「Earth hacks」は、Z世代をはじめとする生活者と企業・自治体をつなぎ、脱炭素社会の実現に向けた共創型プラットフォームを運営しています。CO2排出量を従来品と比較し削減率（%）を表示する独自の「デカボスコア」を企業・団体に提供し、環境価値の高い商品の可視化と普及を推進。生活者が楽しみながら脱炭素に貢献できる仕組みを提供しています。また、企業と学生が実際のビジネス課題を通じて共創する「デカボチャレンジ」や、行政・自治体向けソリューション「Earth hacks for Local」など、多角的に脱炭素を加速する取り組みを展開しています。

ウェブサイト：https://co.earth-hacks.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/earthhacks.jp/

X：https://x.com/Earthhacks2023

TikTok：https://www.tiktok.com/@decarbo46