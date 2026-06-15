【06/22開催】「もう一度働けるか不安…」メンタル不調で休職中のあなたへ。焦りを安心に変える「休職から復職する方法」【無料／オンライン】

株式会社キズキ

「このまま、自分はもう働けないのではないか」……そんな不安を感じている方にこそ、参加してほしいセミナーです。

- 体調は戻ってきたけれど、会社に戻ったらまた同じように崩れてしまうのではないか…- 休んでいると、社会から取り残されるような焦りばかりで全く休まらない…- どうすればもうメンタルを崩さずに復職できるのか全く見当がつかない…- 元の職場に戻るのは難しいから転職を考えている...

もし、今あなたがこのような「先の見えない焦り」の真っ只中にいるなら、どうか安心してください。

あなたが今、復職に向けて一歩を踏み出せないのは、あなたのメンタルが弱いからでも、能力が足りないからでもありません。ただ単に、「メンタル不調を繰り返さないための、安全な復職（リワーク）の手順」を知らないだけなのです。

キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年6月22日（月）に、休職中の焦りを安心に変えるための無料オンラインセミナーを開催します。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@StWSG

プログラム内容

本セミナーでは、休職・復職支援のプロが、無理なく長く働き続けるための具体的なステップを解説します。

- 約3割が再休職してしまうのはなぜ？ 復帰前に知っておきたい「3つの落とし穴」- 体調の回復から復帰までを繋ぐ「安全な復帰への5つのステップ」- 元の職場に戻る？ 新しい環境を探す？ 選択肢を広げる復職準備の進め方- 焦りを手放す「復職への5つのステップ」

「焦って復職して、また倒れる」という負のループを断ち切り、自分を守りながら働くための「具体的なイメージ」を掴んでください。

一人で抱え込まず、まずはこの1時間、私たちの話を聞きに来てみませんか？その小さな一歩が、安心できる確実な復職へのスタートになります。

画面越しに、あなたとお会いできるのをお待ちしております。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@StWSG

参加のための「3つの安心」

ラジオ感覚で参加OK（カメラ・マイクはオフで構いません）

顔出しは一切不要です。パジャマのまま、お布団の中からでも、リラックスして聞いていただけます。

チャットでの匿名質問OK

直接話す必要はありません。「こんなこと聞いていいのかな？」と思うことも、匿名チャットで気軽にプロへ質問できます。

会社に知られることは絶対にありません

完全プライバシー厳守。同じように悩んでいる「あなた以外の参加者」の存在を感じることで、「自分だけじゃないんだ」と安心できるはずです。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@StWSG

登壇者紹介

ADHD当事者の公認心理師

岡村 雄一郎（おかむら・ゆういちろう）

キズキビジネスカレッジ（KBC）新宿校マネージャー兼サービス管理責任者（公認心理師）

無戸籍・貧困・ADHDの逆境を知る公認心理師。「痛み」を「希望」に変える伴走者。

戸籍がなく貧しい幼少期を経て、新聞配達からキャリアをスタート。飲食、不動産、商社など多様な業界で営業・マネジメントを経験後、福祉の世界へ。

自身もADHD当事者であり、公認心理師としての専門知識に加え、波乱万丈な人生経験に基づいた「泥臭くも温かい支援」が利用者から厚い信頼を得ている。

大手就労移行支援事業所での長年の勤務を経て、2024年からキズキビジネスカレッジ（KBC）に参画。「どんな状況からでも人生は拓ける」を体現し、利用者の再出発を支え続けている。

イベント詳細

日時：2026年06月22日（月）18:00～19:00

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

申込フォーム：https://form.run/@StWSG

イベント参加の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@StWSG

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業依頼お会いした多くの方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。