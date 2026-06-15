“学び”のアクションがカカオの国の子どもたちへの支援につながる「1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン2026」6月15日（月）より開始　7月19日(日)『あそび まなび かがくラボ』に出展

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也）は、カカオ産地の子どもたちを支援する活動「1チョコ for 1スマイル」の取り組みにおいて、「1チョコ for 1スマイルサマーキャンペーン2026（以下：本キャンペーン）」を6月1５日(月)より開始し、9月10日(木)まで実施します。また、本キャンペーン内の取り組みの一環として、7月19日(日)に開催される『あそび まなび かがくラボ』へ「森永製菓1チョコ for 1スマイルブース」を出展いたします。

18年目を迎える「1チョコ for 1スマイル」では、これまでもバレンタイン時期などに、対象商品の購入がガーナなどカカオの国の未来を担う子どもたちの教育環境改善などに役立つ寄付につながる取り組みを進めてきました。今後のチョコレートやカカオ産地の未来を真剣に考える中で、2024年度から寄付に参加いただく方の想いを尊重する、より主体的なアクション型の寄付を展開しています。

本キャンペーンでは“チョコレートの未来”をテーマに、能動的に参加していただくことを大切にし、5つの参加方法を用意しています。

＜5つの参加方法＞

１. イベントに参加：『あそび まなび かがくラボ』 内の「森永製菓 1チョコ for 1スマイルブース」

２. 自由研究チャレンジ：「“カカオの国”からチョコ工場まで！1つぶの「チョコ」ができるまで」

３. コンテストに参加：「第2回“なるほどチョコレート”かべ新聞コンテスト」

➃ WEBサイト上で気軽に参加：「チョコっとクイズ」

５. WEBサイト上で気軽に参加：「1チョコ入門」

これらの学びへの参加を通じて、“チョコレートの価値”や“成り立ち”、“カカオ産地の課題”を知っていただくことが、カカオ産業のサステナビリティ向上への一助となり、カカオの国の子どもたちの笑顔の“たね”になると私たちは考え、このキャンペーンを企画しました。「チョコレートを食べる人も、カカオの国で学ぶ子どもたちも、みんなの笑顔を未来につなぎたい。」それが森永製菓の想いです。

●「1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン2026特設サイト」：

https://www.morinaga.co.jp/1choco-1smile/summer_2026