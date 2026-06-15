【瞬間開閉】ワンタッチトリガーで開く、保温保冷ボトルとクリアボトルのクラウドファンディング開始！

岩崎工業株式会社

創業92周年を迎えた家庭用品メーカーの岩崎工業株式会社（本社：奈良県大和郡山市高田町421-2 代表取締役社長：岩崎 章浩）は、2026年6月15日(月) 11時から応援購入サイトMakuakeにて、

ワンタッチ保温保冷ボトル600、ワンタッチクリアボトル840の先行販売を開始します。

Makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/k1011_1021/?fbclid=IwY2xjawSXCB9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKaG1FQWJxVDcwR0g2VVF2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHr8Z0uk_c5lMkAvpiTxbHXnsPyOgX6wZUibkxy_2mQXyhtPQ4uhTQSyxv6hn_aem_hLdm0TIP7h-InUYh5m8NFw

創業92周年という節目を迎え、私たちは「モノ作り」の意義を見直す必要があるのではないか？と考え始めました。

そこで行き着いたのは、「暮らしを支えるパートナーとして、お客様が主役となり、自分らしく輝ける日常生活をお手伝いしたい」という強い想いです。

この想いから生まれたのが、私たちの『第二の創業』とも言える決意を込めた新製品です。ワンタッチで開く驚きと心地よさ、そして本体の素材やカラーから「自分だけのスタイル」を選ぶワクワク感を、みなさまの日常にお届けいたします。

◼︎プロジェクトの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152141/table/12_1_5e16e72a82d63395039ed4dd097f65ff.jpg?v=202606151251 ]

Makuakeでは数量限定割引や、保温保冷ボトルとクリアボトルをセットにしたリターンもご用意しています。リターンの詳細は是非Makuakeサイトをご確認ください。

詳細を見る :https://www.makuake.com/project/k1011_1021/?fbclid=IwY2xjawSXCB9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKaG1FQWJxVDcwR0g2VVF2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHr8Z0uk_c5lMkAvpiTxbHXnsPyOgX6wZUibkxy_2mQXyhtPQ4uhTQSyxv6hn_aem_hLdm0TIP7h-InUYh5m8NFw

◼︎こだわりポイント

１． 新感覚 ワンタッチトリガーで開くキャップユニット

片手で開けられる新感覚のキャップユニットを採用。動作を止めずにサッと飲める快適さ。

２． 持ち運びに便利なハンドル

ハンドルがあるから持ち運びにも、鞄から取り出す際にも便利です。

３. 保温保冷ボトル真空二重構造による高いキープ力

6時間後でも 95℃の熱湯が58℃、4℃の冷水が

10℃を保持するため、熱い飲み物は熱く、冷たい飲み物は冷たく楽しむことができます。

４. 高機能プラスチックトライタン（Tritan(TM)）



クリアボトル本体に使用している「トライタン

(Tritan(TM)）」は高い透明度と耐衝撃性を併せ持つ樹脂素材です。

軽量で割れにくく、BPAフリーであるため、哺乳瓶からアウトドアまで幅広く使われています。

◼︎仕様詳細

［ワンタッチ保温保冷ボトル］

商品名：ワンタッチ保温保冷ボトル600

容量：600ml

・「ステンレス真空二重構造」による保温保冷性能

・匂い残りを気にせず使える「電解研磨」加工

・選べる4色展開

［ワンタッチクリアボトル］

商品名：ワンタッチクリアボトル840

容量：840ml

・軽量で耐衝撃性の高いトライタン製

・残りを気にせず飲める840mlの大容量

・選べる2色展開

岩崎工業では、自社ブランドであるLustrowareの魅力をより多くの方に伝えるため、公式SNSを開設しています。商品の最新情報や、プレゼントキャンペーンも実施していますのでぜひご注目ください。

※現在募集は終了しています。

InstagramアカウントXアカウントラストロウェア公式 Instagram :https://www.instagram.com/iwasaki.industry_inc_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==ラストロウェア公式 X :https://x.com/Lustroware_inc?s=20

岩崎工業株式会社

岩崎工業は自社ブランドのLustroware（家庭日用品）とLustromedic（医療機器）という２つの自社ブランド商品の開発、製造、販売を一気通貫で行うメーカーです。

私たちは岩崎工業とLustrowareをより多くの方々に知っていただき、ファンの輪を広げていきたいと願って、クラウドファンディングや、Instagramキャンペーンなどを実施しています。

これからも暮らしを支えるパートナーとして、このクラウドファンディングがお客様と岩崎工業とのより強い絆を築くきっかけになれば幸いです。