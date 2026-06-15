ベイシア　栃木県内14店舗目の出店　Beisia Foods Park 壬生店　7月9日(木)グランドオープン

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、栃木県壬生市に、Beisia Foods Park 壬生店（以下、「壬生店」）を、7月8日(水)にプレオープン、翌9日(木)にグランドオープンいたします。栃木県への新たな出店は、2016年にオープンしたベイシアマート足利借宿店以来、約10年ぶりとなります。今後もお客様の生活に寄り添い新たな「価値」を提供することで、より一層地域の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。

店舗外観イメージBeisia Foods Park 壬生店 特徴

壬生店は、「食品のプロとして、最良の品を最良の状態でお客様により安くお届けすることにこだわり、また食品を通して得られる体験を楽しんでいただきたい」という想いをもとに、新鮮でおいしい食品を、お手頃価格で豊富に品揃えしています。「より良いものをより安く より新鮮でより楽しく」をテーマに、さらにお買い物を楽しんでいただく”食のテーマパーク”として地域のお客様の憩いの空間づくりを目指します。

Beisia Foods Park 壬生店 概要

店舗名称 ： Beisia Foods Park 壬生店

住 所 ： 〒321-0202

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち1-2-11

アクセス ： 北関東自動車道「壬生IC」より車で約5分

電 話 ： 0282-28-6300

営業時間 ： 9:00～21:00

※7月8日(水)は9:00～19:00

定 休 日 ： 1月1日