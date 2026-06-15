ビットトレード、日本直販株式会社とWeb3事業における協業に関する基本合意書を締結

ビットトレード株式会社

暗号資産交換業者であるビットトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：関 磊、以下「ビットトレード」）は、日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）と、Web3事業におけるに協業に関する基本合意書（MOU）を締結したことをお知らせいたします。

■ 目的

BitTradeは「良いプロダクト・良いサービス」を経営理念として掲げ、より多くのお客様に満足して頂ける金融サービスを提供するとともに、エンドユーザーにとっての利便性も高め、暗号資産が持つ新たな可能性を通して、日本市場に全く新たな価値を提供していくことを実施してまいりました。

日本直販は、通販・ECの現場で培った「決済」「会員」「ロイヤリティ」「サポート」を、Web3の技術と掛け合わせることで、“難しい・怖い”と感じられがちなWeb3を、生活者が安心して使える体験へと変換することを目指しており、「エンタメ、グローバル、DX・デジタル」を軸にした“総合サービス（Web3.0企業）”へ進化する取り組みの一環として、「日常の買い物に使える実需」を伴ったWeb3.0の仕組みづくりを推進しております。

今後、Web3.0及び暗号資産サービス分野における活動支援、並びに両社が提供するサービス推進にむけて検討していきます

■ 今後の取り組み

１.資本提携

両社は、中長期的な協業体制を構築することを目指すため資本提携を検討します。これによりWeb3領域における価値向上を図るとともに、その先にある新たな事業機会の創出にもつなげてまいります。

２.暗号資産サービス仲介業

資金決済に関する法律の一部を改正する法律が 2025 年 6 月 6 日に成立し、新たに電子決済手段・暗号資産サービス仲介業が創設されました。日本直販は将来的な構想として、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業への登録の可能性を検討しており、ビットトレードはその検討・準備を支援してまいります。

３.適格機関投資家向け暗号資産販売

日本直販のプロジェクト推進パートナーである株式会社AKBT（以下、AKBT社）が発行を企画する新規暗号資産に関し、ビットトレードは、関係法令等をふまえた上で、適格機関投資家向け販売（プロ向けトークン販売）の実施可能性を含め、今後対応について検討を行っております。

あわせて、AKBT社が企画・推進するエンターテイメントプロジェクト「AYETプロジェクト」について、ビットトレードがサポートしてまいります。

■ 会社概要

ビットトレード株式会社（BitTrade Inc.）

所在地： 東京都港区西新橋1-1-1

代表者： 代表取締役社長 関 磊

事業内容： 暗号資産交換業および第一種金融商品取引業

日本直販株式会社

所在地： 東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者： 代表取締役 水谷 彰孝

事業内容： 通信販売業

【暗号資産ご利用の際の注意】

- 暗号資産は、円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。- 暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。- 暗号資産は、ブロックチェーンその他の移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。- 当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された資産を返還することができない可能性があります。- 暗号資産は、対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。- 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまったりと、損失を被る可能性があります。- 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。当社は登録済みの暗号資産交換業者です。- 暗号資産の取引を行う場合、当社から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

【レバレッジ取引に関するリスク説明】

- レバレッジ取引は、証拠金として預け入れた資金よりも大きな金額の取引が可能なため、投資効率が良く資金に対して大きな利益が見込める一方、レバレッジ取引の指標（暗号資産の価格）の変動により多額の損失を被る可能性もあり、証拠金以上の損失が発生する場合があります。- レバレッジ取引は、買値（ASK）と売値（BID）のスプレッド（価格差）があり、相場急変時や著しく流動性が低下した際等は、スプレッド（価格差）が広がることや、注文受付を中断する等により、意図した取引ができない可能性があります。- 発注時に取引画面に表示されている価格と、実際に約定した価格との間に差（スリッページ）が生じる場合があります。お客様がご利用の端末と当社取引システム間の通信環境及び、相場の急変等によりお客様の注文受領後の当社システムにおける約定処理に時間を要することで発生し、お客様にとって有利又は不利に働く場合があります。- 取引にあたりポジション管理費が発生する可能性があります。

【リスク警告】

https://www.bittrade.co.jp/about/risk/ (https://www.bittrade.co.jp/about/risk/)

ビットトレード株式会社

暗号資産交換業者 関東財務局長第00007号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3295号

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会加入

お問い合わせ先： https://support.bittrade.co.jp/hc/ja/requests/new