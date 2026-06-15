ヒントとアイデアを集める行政マガジン『ジチタイワークス』Vol.44発行！

株式会社ジチタイワークス

官民連携・自治体同士の連携の促進を目的とする媒体発行・プロモーション支援事業等を行う株式会社ジチタイワークス（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：森新平）は、ヒントとアイデアを集める行政マガジン『ジチタイワークス』Vol.44を2026年6月15日に発行いたしましたのでお知らせいたします。

今号の特集は、“DX推進 スペシャル版”と“ナッジ活用”。

『ジチタイワークス』は、2017年12月22日の創刊以来、自治体職員にヒントとアイデアを提供する情報誌としてご愛顧いただいております。年6回、全国1,788の自治体で働く職員の皆様、地方議会議員の皆様に向けて提供しております。

今号の特集1では、「［DX推進 スペシャル版］成果につなげるカギは事前の“業務整理”にあり。」をテーマに、栃木県足利市、和歌山県上富田町などの事例をご紹介しております 。特集2では、「［ナッジ活用］行動を促す伝え方で住民も職員もラクに。」をテーマに、福井県福井市、静岡県長泉町、大阪府堺市、京都府京都市などの取り組みをご紹介しております。

『ジチタイワークス』では、自治体の個性を表す「紋章」をモチーフにした表紙デザインを採用しており、今号の表紙の紋章は石川県羽咋市です。市章は市制施行の1958年に全国から公募し、694点の中から選ばれたそうです。ひらがなの“はくい”を図案化し、外円は平和を、内円の結びは松葉をイメージしており、その広がりは無限の発展と飛躍を意味するといいます。

特集１［DX推進 スペシャル版］成果につなげるカギは事前の“業務整理”にあり。

DXを推進する中で、ツールやシステムの導入は着実に進んでいます。一方で、ジチタイワークスのアンケート調査によると、その効果を十分に実感できていないという声も少なくありません。こうした背景には、業務の目的や流れが十分に整理されないまま、デジタル化だけが先行してしまったケースがあるのではないでしょうか。

そこで本特集では、取り組みを成果につなげるために、まずは業務そのものを見直した事例に注目しました。そのプロセスと成果をたどりながら、DXにおいて大切な視点を探ります。併せて、デジタルツールの導入によって業務効率化や住民サービスの向上につなげた事例も紹介し、導入効果を十分に引き出すための、取り組みのヒントをお届けします。

特集２［ナッジ活用］行動を促す伝え方で住民も職員もラクに。

住民に“何をしてほしいか”を分かりやすく伝え、いかに自発的な行動につなげるかは、自治体業務に共通する課題です。伝わらないことで生じる問い合わせ対応は、職員の業務負担にも直結します。

そこで近年注目されているのが、行動科学にもとづく“ナッジ”の考え方です。ナッジとは、人の自然な行動を後押しするアプローチです。大きな予算をかけることなく、身近な工夫から始められることもあり、自治体内で実践が広がりつつあるといいます。一方、読者アンケートでは“初めて聞いた”“事例を知りたい”という声もあり、現場への浸透はまだ途上のようです。

本特集では、ナッジ活用の事例紹介とともに有識者へのインタビューを実施しました。ナッジの基本的な考え方を解説してもらい、その魅力や可能性を探ります

■「ジチタイワークス会員」募集（https://jichitai.works/articles/1017(https://jichitai.works/articles/1017)）

セミナー案内、メールマガジン、冊子の無料発送などの特典が付いた、公務員・地方議会関係者限定の「ジチタイワークス会員」を募集中です。ご登録いただくと、自治体向けサービスの簡単検索、資料請求までがワンストップ！官民連携プラットフォーム「ジチタイワークス 民間サービス比較」（https://hash.jichitai.works/）や、「ジチタイワークス無料名刺」（https://meishi.jichitai.works/）サービスもご利用いただけます。

『ジチタイワークス』の内容は、ジチタイワークスWEB（https://jichitai.works/）でもご覧いただけます。

■株式会社ジチタイワークスについて

代表者：代表取締役社長 森新平

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

資本金：1,000万円（2026年3月31日時点）

大株主：株式会社ホープ（持株比率100％）

事業内容：官民連携・自治体同士の連携の促進を目的とする媒体発行・プロモーション支援事業等

■株式会社ホープについて（https://www.zaigenkakuho.com/）

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 時津孝康

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

資本金：1,181万円（2026年3月31日時点）

事業内容：自治体に特化したサービスを展開（広告事業、ジチタイワークス事業、企業版ふるさと納税支援事業、空き家対策関連事業、他）

Facebook：https://www.facebook.com/zaigenkakuho/

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Instagram：https://www.instagram.com/hope_zaigenkakuho/?hl=ja

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジチタイワークス マガジン編集室 担当：山下（やました）

Email: info@jichitai.works

【メディアの方のお問い合わせ先】

株式会社ホープ 広報・IR課

Email：pr@zaigenkakuho.com