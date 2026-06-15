【ノーガホテル 秋葉原 東京】『PIZZA MASTER CUP 2026』マルゲリータ部門グランプリを受賞

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/947_1_56f43fdb95e593e93c0e131076cfb79c.jpg?v=202606150351 ]

野村不動産ホテルズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：平石浩介、以下「当社」）が運営する 「ノーガホテル 秋葉原 東京（以下「ノーガホテル秋葉原」）の1階にあるレストラン「PIZZERIA & BAR NOHGA」（以下「P＆Bノーガ」）のピッツァ職人が、『PIZZA MASTER CUP 2026』のマルゲリータ部門でグランプリを受賞いたしました。

P&Bノーガは、『スパニッシュイタリアン』をテーマに独自のセンスを融合させたオールデイダイニングで、厳選した旬の国産食材を使用したメニューを、日本のものづくりの粋を感じるグラスや食器に添えて提供しています。

このたび、2026年5月19日（火）、20日（水）の2日間に渡って群馬県前橋市で開催された「PIZZA MASTER CUP 2026」において、全国のピザ職人が腕を競い合う中、P&Bノーガのピッツァ職人 猪岡信吾（いのおか しんご）がマルゲリータ部門でグランプリを受賞いたしました。ピッツァの基本であり、職人の技術が問われる王道の一枚とされる「マルゲリータ」。薪窯の繊細な温度管理によって引き出される生地の香ばしさと、厳選された食材の絶妙なバランスが高く評価され、日本一の称号を獲得するに至りました。今秋には、イタリアで開催される世界大会への挑戦も予定しています。

P&Bノーガでは、今回のグランプリ受賞を記念してチャンピオンのピッツァ職人 猪岡信吾による特別メニューを9月9日（水）までの期間限定で販売いたします。“日本一”に輝いたマルゲリータを是非この機会にご体験ください。

≪「PIZZA MASTER CUP 2026」概要≫

イタリアのピッツァ文化をベースに、日本国内で本場さながらの雰囲気の中で開催されるコンペティション。2026年は、群馬県前橋市で開催され、マルゲリータなど3部門で約50人のピッツァ職人が参加し、技術・創造性・味覚センスを競いました。

大会名： PIZZA MASTER CUP 2026

主催： 株式会社Ozone Diner（PIZZA MASTER CUP実行委員会）

開催日： 2026年5月19日（火）・20日（水）

開催地： 群馬県前橋市千代田町2-8-21 前橋中央イベント会場

■「PIZZERIA & BAR NOHGA」について

【大会当日の様子】【チャンピオンに輝いたピッツァ職人 猪岡信吾】

P&Bノーガ（運営会社:株式会社Fridays）は、『スパニッシュイタリアン』をテーマに独自のセンスを融合させたオールデイダイニングです。カジュアルなバーゾーンとテラス、イタリアのナポリから輸入したピザ窯が特徴の活気あるオープンキッチンが覗くレストランゾーンで構成された空間では、食事を共有する精神が根付くスペインバルの温かみとオープンな雰囲気に触れられ、ホテルゲストはもちろんのこと、近隣の方々にも好評です。毎週木曜日から土曜日の夜はDJライブも開催しており、バラエティー豊かな料理を洗練された音楽と共にお愉しみいただけます。

≪営業時間≫

ランチ 11:30 - 15:00（L.O.15:00）

カフェ 15:00 - 17:00

ディナー 17:30 - 23:00（L.O.22:00）

https://www.nohgahotel.com/akihabara/restaurant/

≪P&Bノーガからのお知らせ≫

【ナポリ直輸入のピザ薪窯のあるオープンキッチン】【ゆったりと食事が楽しめるダイニングエリア】【時間帯に関係なく気軽に利用できるバーカウンター】【ソムリエ厳選のワインをラインナップ】

年に4回メニューを刷新するP&Bノーガの夏メニューが6月10日（水）よりスタート。「PIZZA MASTER CUP 2026」グランプリ受賞記念メニューのほか、夏に旬を迎える食材をふんだんに使用した新メニューや人気メニュー、楽しい企画をご用意しています。

◎グランプリ受賞記念メニューの期間限定販売

「PIZZA MASTER CUP 2026」のマルゲリータ部門優勝に伴い、

チャンピオンのピッツァ職人 猪岡信吾による水牛のモッツァレラチーズを使用した特別ピッツァメニューを、期間限定で販売いたします。

・商品名/ ピッツァ 「マルゲリータ・ディ・ブッファラ」

・価格/ 3,500円（税込）

・提供期間/ 6月10日（水）～ 9月9日（水）まで

◎DJライブ（木・金・土・日曜日限定）

毎週金曜日に開催していたDJライブが、2026年5月より木曜日から日曜日までの週4日へと拡大いたしました。DJがその場で選曲するラウンジミュージックが館内を満たし、上質な音響空間を演出いたします。洗練されたサウンドとともに、心安らぐひとときをお過ごしください。

・ランチ/ 12:00～15:00（土・日のみ）

・ディナー/ 19:00～22:00

https://www.nohgahotel.com/akihabara/experience/music/#ex-list

◎レディースナイト（水曜日限定）

毎週水曜日ディナータイムには、女子会やお誕生日などの特別な

お集まりに最適な女性のお客様限定コースをご用意しております。

・価格/ 5,500円（税込）

・内容/ 料理8品と120分のフリーフロー

※3日前までに要予約、ご利用は3名様から

【イメージ】◎ハッピーアワー（平日11:30～17:00限定）

ビールやワイン、カクテルなど多彩なドリンクを500円からご提供。さらに、すべてのボトルワインは20％オフにてお楽しみいただけます。充実のフードメニューとともにご堪能ください。

「NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO」について

【人気のオリジナルレモンサワー】

ノーガホテル 秋葉原 東京は、「Spark Your GEEK MIND ― 隠れた好奇心がはじける。」をテーマに秋葉原という街の多様性・好奇心・想像力に満ちた文化と感性を超えた、新たなホテル体験を提供しています。館内には、高品質な音響設備を活かした音楽体験、新進気鋭の現代アートが彩る洗練された空間、そして旬の食材をふんだんに使用したレストランでの食体験を通じて、お客様一人ひとりのスタイルに寄り添う、自由で心地よい寛ぎの時間を演出。訪れるすべての方に、日常の延長ではない“発見”と“刺激”に満ちた滞在をお届けいたします。

【正式名称】 ノーガホテル 秋葉原 東京

【総支配人】 小泉 勝

【開業日】 2020年 ９月1日

【所在地】 東京都千代田区外神田3-10-11

【TEL】 03-6206-0569（代表）

【総客室数】 118室

【レストラン】「PIZZERIA & BAR NOHGA」

【公式サイト】 https://www.nohgahotel.com/akihabara/

「NOHGA HOTEL」について

NOHGA HOTEL（ https://www.nohgahotel.com/）は、「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、『音楽・アート・食』を軸とした体験価値を、客室内外で提供しているライフスタイルホテルブランドです。その地域でしか体験できないことを提供し、旅する人々の心に深く残る瞬間をお届けします。

地域が大切に育んできた文化や歴史に敬意を払い、その価値をさらに高める取り組みをしながら、あしたにつながる街づくりを常にイメージして、新たな価値を生み出し続けていきます。

「野村不動産ホテルズ」について

野村不動産ホテルズ（https://www.nomura-hotels.co.jp/）は、「NOHGA HOTEL」と「庭のホテル」の2つのブランドを運営しています。

「NOHGA HOTEL」（https://www.nohgahotel.com/）は、「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、『音楽・アート・食』を軸とした体験価値を、客室内外で提供しているライフスタイルホテルブランドで、上野・秋葉原・京都清水の3施設を展開。

「庭のホテル 東京」（https://www.hotelniwa.jp/）は、1935年創業の日本旅館をルーツに持ち、「こころに、庭を。」をコンセプトに自然と調和した静寂と余白を感じる空間設計や、和の美意識を取り入れたサービスを提供。

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≪開業情報≫

ノーガホテルの4施設目となる「ノーガホテル 新宿御苑 東京（仮称）」が、2027年夏に、新宿駅より徒歩圏の新宿御苑近接地に開業いたします。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000834.000025694.html

≪採用情報≫

野村不動産ホテルズでは、2027年夏に開業予定の「ノーガホテル 新宿御苑 東京（仮称）」をはじめとする事業拡大に伴い、”ここにしかない体験”を共につくり、ゲストにお届けする人材を募集しています。詳細は、当社採用サイトをご覧ください。

https://www.nomura-hotels.co.jp/recruit/

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