【2026年版　新入社員育成のすべてシリーズ】「社内講師で新入社員研修を時代に合わせて内製化するポイント」ウェビナーを開催（6月16日14:00~15:00）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、【新入社員育成のすべてシリーズ】「社内講師で新入社員研修を時代に合わせて内製化するポイント」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、新入社員研修の社内講師として何から準備したらよいか分からない、新入社員研修の講師として研修を実施しており、時代に合わせてブラッシュアップしたいが何を取り入れれば良いか悩んでいる、外部講師に研修を委託しているもののもっと良いやり方があるのではないかと思っている、というご相談を多数いただいております。

新入社員研修の目的は、新入社員の定着と即戦力化です。

ただ、時代の変化とともに入社してくる社員も変化しています。それに対応するためには新入社員研修も変化させていく必要があります。

今回は、このようにお悩みの新入社員研修の社内講師を務めている方、新入社員研修のご担当者さま、人事・人材開発のご責任者・ご担当者さまの方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/trainer_new_employee_training260616

◆ウェビナー案内

新入社員研修は、新入社員の定着と即戦力化のための重要なプロセスです。

2026年度入社の社員から生成AIとの向き合い方に変化が出てきているように感じています。

生成AIが普及し、就職活動時から当たり前に生成AIを使ってきた世代が入社してきます。

今年4月2日の日経新聞にも新入社員研修にAIリテラシーの向上やAIチャットボットを取り入れている企業が記事で紹介されていました。

このような環境変化が目まぐるしい中で、社内講師で新入社員研修を実施する場合のブラッシュアップのヒントを提供したいと考えています。

新入社員育成において重要なのは情熱です。ただ、情熱だけでは効果的な研修にはなりません。

今回は、社内講師の役割や企画・準備の方法、新入社員の変化への対応策、研修運営のコツ、外部講師に委託する場合の留意点など時代に合わせて内製化するポイントを紹介します。

◆ウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 新入社員研修の社内講師を務めることになったが、何から準備したらよいか分からない- 新入社員研修の講師として研修を実施しており、時代に合わせてブラッシュアップしたいが、何を取り入れれば良いか悩んでいる- 外部講師に研修を委託しているものの、もっと良いやり方があるのではないかと思っている

新入社員研修の目的は、新入社員の定着と即戦力化です。

ただ、時代の変化とともに入社してくる社員も変化しています。 それに対応するためには新入社員研修も変化させていく必要があります。

60年にわたり集合研修で実績を積み重ねてきた株式会社ビジネスコンサルタントから分社し、最新テクノロジーの活用や社内トレーナー育成支援を手掛けるLDcubeが、「研修」の枠を超えた視点で、新入社員育成のポイントを解説します！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/174_1_25feec54ecf302361e9c0aa326870ec8.jpg?v=202606151251 ]

投影予定資料（一部）

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/trainer_new_employee_training260616

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

当社は、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

新入社員研修は、企業の将来を担う人材を育成する重要な機会です。

組織の持続的な成長と発展のためには、人材育成が不可欠です。そして、その中核を担うのが優れた研修講師の存在です。

研修講師は単に知識を伝えるだけでなく、受講者の成長を支援し、組織の発展に貢献する重要な役割を担っています。

株式会社LDcubeは、時代の変化に合わせて人材育成の施策展開を支援しています。研修やセミナーの実施から、社内トレーナーの養成、デジタルツールの提供などを行っています。

これまでさまざまな人材育成サービスを提供してきており、新入社員育成の経験（集合研修、社内トレーナー養成、デジタル学習環境づくりなど）も豊富にあります。その経験を踏まえて、最適な新入社員教育プログラム作成のご支援をしています。

無料のプログラムデモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

- 本件に関するお知らせ(https://ldcube.jp/trainer_new_employee_training260616)- 新入社員育成サービスページ(https://ldcube.jp/level_specific_training_new_employee)- AIリテラシー教育サービスページ(https://ldcube.jp/service/umu/ai_literacy_newemployee)- 新入社員研修サービス資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/new_enployee_training)- 新入社員育成のすべて4点セットダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/new_employee_training)- 研修の内製化4点セットダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/trainer)- 外部講師での研修実施についての資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/trainer03)- 新入社員に必要なAIリテラシーご案内資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/ai_literacy)- 新入社員にAIリテラシー研修が必要な理由と対策についての資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/ai_literacy02)- 研修の内製化でコストパフォーマンスの高い研修実施をする方法を解説したウェビナーアーカイブ(https://ldcube.jp/seminar/archive/in_house_training)- 「研修内製化」と「組織の成長」を実現するための研修講師養成5つのステップについて解説したウェビナーアーカイブ(https://ldcube.jp/seminar/archive/trainer)- 【2026年入社】新入社員にはAIリテラシー教育が必須！生成AI活用の「リスク」を「チャンス」に変える方法を解説したウェビナーアーカイブ(https://ldcube.jp/seminar/archive/ai_literacy)- 行動変容を促し研修効果を上げる「ブレンデッドラーニング」の実践法を解説したウェビナーアーカイブ(https://ldcube.jp/seminar/archive/blended_learning)- 社内の研修講師養成のやり方について解説した記事(https://ldcube.jp/blog/trainer435)- 研修トレーナーの役割と人材育成施策の展開方法・成功のコツについて解説した記事(https://ldcube.jp/blog/trainer433)- 効果を生み出す研修設計の方法について解説した記事(https://ldcube.jp/blog/training561)