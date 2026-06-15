AI Hack、代表の中道が技術顧問を務める「ONE-AIO Lab」にオズマピーアールが参画

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、弊社代表・中道が技術顧問として参画する株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）のAI検索専門研究プロジェクト「ONE-AIO Lab」※と、株式会社オズマピーアール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中尾敏弘、以下 オズマピーアール）との間で、AIO（AI最適化）領域における戦略的連携が開始されることをお知らせします。

AI Hackは技術顧問の立場から、博報堂ＤＹグループの横断的なAI専門家集団HCAI Professionalsの活動として生成AIにおける情報参照メカニズムや出力傾向に関する知見を両社が共同で深める取り組みを支援するとともに、PR視点を取り入れたAIOサービスの開発・提供を推進し、企業の広報・マーケティング活動における「AI検索時代の新たなスタンダード」の構築に貢献してまいります。

■背景

生成AIを活用した検索体験（AI検索）が急速に浸透するなか、企業やブランドに関する情報が、AIによってどのように解釈・参照され、生活者に提示されるかを最適化するAIOの重要性が高まっています。AI検索時代において、企業が適切なブランド認知を形成していくためには、従来のSEOをはじめとするテクニカルな検索対策に加え、AIが参照しやすい情報の整備や、情報そのものの信頼性と社会的価値の設計がこれまで以上に重要になっています。こうした観点から、企業の情報発信においては、生活者や社会との関係性を構築するPR（パブリック・リレーションズ）の視点が欠かせないものとなっています。

こうした背景から、博報堂ＤＹグループにおいてデジタル領域を担うHakuhodo DY ONEと、長年にわたり豊富なPR実績と知見を有するオズマピーアールは、「ONE-AIO Lab」を基盤として連携を開始いたしました。AI Hackは本取り組みにおいて、AIOおよび技術的な専門知見を持つ立場として、両社とともに学術的・実務的な両面からAIOの高度化を支援してまいります。

■「ONE-AIO Lab」における主な連携内容

- 生成AIに関する知見の共有とマーケットニーズの抽出- - オズマピーアールが長年培ってきたPR（パブリック・リレーションズ）の知見をもとに、社会潮流やソーシャルイシュー、生活者意識の変化などの視点を「ONE-AIO Lab」に共有します。- - 生成AIの情報参照メカニズムや出力傾向に関して、国内外で蓄積されている調査・研究成果を収集・整理・分析し、企業に求められるAIOのあり方や市場ニーズの抽出を進めます。- 生成AIの情報参照メカニズム・出力傾向の検証と可視化- - 生成AIがどのような情報を優先的に参照し、どのようなロジックや傾向で回答を生成するのかについて、実証的な検証をおこないます。- - 学術的観点からの分析に加え、生成AIによる回答が生活者の認知や態度変容に与える影響についても調査を実施し、AI検索が企業のブランドコミュニケーションにもたらす示唆を明らかにします。- AIO評価指標（KPI）の開発と対外発信- - 一連の研究・検証を通じて得られた知見をもとに、企業のAIO施策の有効性を評価するためのAIO評価指標（KPI）を共同開発します。これらの研究成果については、共同での調査レポートの公表、学会発表、論文発表などを通じて積極的に発信し、AIO領域における知見の社会実装と業界全体の発展に貢献してまいります。

3社は今後も、生成AIの急速な普及に伴う生活者の情報収集行動や企業のブランド認知の変化を捉え、本連携を通じて、AI検索時代における新たな情報発信およびブランドコミュニケーションのあり方を研究・実装し、企業の広報・マーケティング活動の高度化に貢献してまいります。

※ 「ONE-AIO Lab」：AI検索におけるブランド戦略の設計と、事業成長の支援を専門とするAIO（AI 最適化）の研究開発組織。ブランド情報の可視化やAI回答の評価、情報発信戦略の策定・効果検証、検索アルゴリズムの研究を推進しています。企業が最適な情報発信戦略を策定するためのより高度なソリューションを開発・提供し、AI時代における企業のブランド価値向上と持続的な成長に貢献しています。

参照：弊社リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000149337.html

■本件に関するお問い合わせ

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/