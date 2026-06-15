R8年度事業：第1回募集の実施について

（内閣府：特定非営利活動法人等被災者支援活動費補助金（被災者支援団体への交通費補助事業））

■令和８年７月１日（水）より募集開始

令和６年能登半島地震等の他、令和７年も8月6日からの大雨、静岡県内の突風被害、大分県大分市における大規模火災、青森県東方沖を震源とする地震等、相次ぐ災害の発生を受けて、NPO・ボランティア団体等の被災者支援団体が被災地に駆けつけ、きめ細かな被災者支援活動が行われています。

このような支援活動の活性化を図るため、令和８年４月１日（木）～令和９年２月28日（日）までを補助対象期間とし、以下のとおり第１回募集を行います。

■応募期間

令和８年７月１日（水）から令和８年７月31日（金）正午まで（必須）

ただし、令和８年７月１日（水）以降の活動については、令和８年８月14日（金）正午まで（必須）

■補助金額

申請1件あたり上限50万円

※ただし、１団体あたりの申請上限額は200万円

※申請額が予算上限に達した場合は、交付金額の減額等の可能性あり

■補助対象活動

令和６年能登半島地震や令和７年８月６日からの大雨など、現在、災害救助法が適用中であり、補助対象期間中にボランティアの受入が行われている地域で、被災者を支援する非営利活動

■補助対象費用

・対象区間

出発地（国内に限る）から活動時に拠点とする場所までの１往復にかかる交通費

・対象内容

活動拠点までの往復にかかる交通費（ボランティアバス借り上げ代、電車代、レンタカー代、ガソリン代等）

■補助対象期間

令和８年４月１日（水）から令和９年２月28日（日）

■詳細情報

詳細は内閣府防災ホームページをご確認ください。

URL: 令和８年度災害ボランティア活動に係る交通費補助事業の募集（第１回）について : 防災情報のページ - 内閣府

■お問い合わせ

応募申請に対し、多数のお問い合わせをいただくため、原則下記メールアドレスまで問い合わせをお願いします。

また、電話で問い合わせいただく際も、問い合わせ内容を口頭で確認すると時間を要するため、事前に問い合わせ内容をメールでお送りいただくようご協力をお願いします。