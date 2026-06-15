R8年度事業：第1回募集について（内閣府補助金：被災者支援団体への交通費補助事業）
R8年度事業：第1回募集の実施について
（内閣府：特定非営利活動法人等被災者支援活動費補助金（被災者支援団体への交通費補助事業））
■令和８年７月１日（水）より募集開始
令和６年能登半島地震等の他、令和７年も8月6日からの大雨、静岡県内の突風被害、大分県大分市における大規模火災、青森県東方沖を震源とする地震等、相次ぐ災害の発生を受けて、NPO・ボランティア団体等の被災者支援団体が被災地に駆けつけ、きめ細かな被災者支援活動が行われています。
このような支援活動の活性化を図るため、令和８年４月１日（木）～令和９年２月28日（日）までを補助対象期間とし、以下のとおり第１回募集を行います。
■応募期間
令和８年７月１日（水）から令和８年７月31日（金）正午まで（必須）
ただし、令和８年７月１日（水）以降の活動については、令和８年８月14日（金）正午まで（必須）
■補助金額
申請1件あたり上限50万円
※ただし、１団体あたりの申請上限額は200万円
※申請額が予算上限に達した場合は、交付金額の減額等の可能性あり
■補助対象活動
令和６年能登半島地震や令和７年８月６日からの大雨など、現在、災害救助法が適用中であり、補助対象期間中にボランティアの受入が行われている地域で、被災者を支援する非営利活動
■補助対象費用
・対象区間
出発地（国内に限る）から活動時に拠点とする場所までの１往復にかかる交通費
・対象内容
活動拠点までの往復にかかる交通費（ボランティアバス借り上げ代、電車代、レンタカー代、ガソリン代等）
■補助対象期間
令和８年４月１日（水）から令和９年２月28日（日）
■詳細情報
詳細は内閣府防災ホームページをご確認ください。
URL: 令和８年度災害ボランティア活動に係る交通費補助事業の募集（第１回）について : 防災情報のページ - 内閣府
■お問い合わせ
応募申請に対し、多数のお問い合わせをいただくため、原則下記メールアドレスまで問い合わせをお願いします。
また、電話で問い合わせいただく際も、問い合わせ内容を口頭で確認すると時間を要するため、事前に問い合わせ内容をメールでお送りいただくようご協力をお願いします。