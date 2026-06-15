「日常は、名もなきドラマの連続だ。」次世代型ミュージックプロジェクト「BGM Girls Project」が『Powered by TV ～元気ジャパン～』とタイアップ

株式会社ミカエルライト





株式会社ミカエルライト（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：石川裕之）が運営する次世代型ミュージックプロジェクト「BGM Girls Project」は、情報バラエティ番組『Powered by TV ～元気ジャパン～』とのタイアップが実現し、番組発のオリジナル楽曲「TVみているお前らいっとんなー↑」を共同制作しました。同楽曲は2026年6月13日（土）・6月20日（土）の2週連続でYouTubeにて配信します。





■ BGM Girls Projectについて

「日常は、名もなきドラマの連続だ。」をコンセプトに、日常のワンシーンに寄り添う歌詞付きBGMを届けるプロジェクト。各分野のプロフェッショナルが国境を越えて共創する次世代型ミュージックプロジェクトです。





歌詞・イラスト・歌声を組み合わせたキャラクターたちが、聴く人の日常にそっと寄り添う。説明しすぎない、言い切らない、余白を残した“脚本のような歌詞”で、何気ない瞬間にそっと光を当てています。

ITとエンタメを掛け合わせた新しい音楽文化の創造を目指し、データドリブンな制作・運営と、クリエイターの感性を組み合わせた独自のアプローチで展開しています。





■ 今回のタイアップについて

『Powered by TV ～元気ジャパン～』とのタイアップでは、「絶対に笑ってはいけない！ショートドラマ即興演技バトル！」と題し、当プロジェクトの楽曲「カフェラテ」が流れる中「遠距離恋愛中で１人に馴れたぎこちないカップル」というテーマで出演者の皆様に即興演技を披露いただきました。楽曲に乗せて繰り広げられる個性爆発の即興劇に、スタジオは大盛り上がりでした。

また、番組内で「エナジードリンク」をテーマにハリウッドザコシショウさん、納言の薄幸さん、ドランクドラゴンの鈴木拓さん、黒嵜菜々子さん、Seven DeuceのKaJIさん、TiiiMOのEiLeさんが面白おかしく繰り出した無茶ぶりなワードをもとに、BGM Girls Projectの作詞ライターPin Pinさんがオリジナル楽曲を制作。楽曲タイトル「TVみているお前らいっとんなー↑」はハリウッドザコシショウさんに命名いただきました。

番組の様子はPowered by TV (https://youtu.be/Q6Qg64eHUmg?si=Nd6QbDbiBIhvxd8P&t=530)様のYouTube掲載動画(https://youtu.be/Q6Qg64eHUmg?si=Nd6QbDbiBIhvxd8P&t=530)をご覧ください。（8:50ごろから）

楽曲のノーカットバージョンはBGM Girls公式YouTubeチャンネルに掲載しております。（動画はこちら(https://youtu.be/E5L3lGBWUS8)からご覧いただけます。）

ハリウッドザコシショウさんがタイトルを命名！「TVみているお前らいっとんなー↑」

出演者の皆さまと一緒に生まれた、この日限りの“名もないドラマ”が、「聞き流せる歌詞付きBGM」として形になった特別な一曲です。

■ タイアップ・コラボレーションについて

BGM Girls Projectでは、今回のような番組・ブランド・企業とのタイアップ・コラボレーションを随時受け付けています。

「日常に寄り添う音楽」という世界観を共に広げていただける企業・団体・クリエイターの皆さまからのお声がけをお待ちしております。

楽曲制作・タイアップ・イベント出演・プロダクトとのコラボレーションなど、形にとらわれず幅広くご相談ください。



また、ボーカル・イラストレーター・歌詞ライター・バックオフィスなど、プロジェクトを一緒に作っていただけるクリエイターも随時募集しています。詳しくは公式サイトをご覧ください。





■ 配信情報

【番組配信】『Powered by TV ～元気ジャパン～』公式YouTubeチャンネル

・2026年6月13日（土）配信

・2026年6月20日（土）配信（6月13日配信回と同内容に加え、未公開シーンを含むより完全な形でお届けします）

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=Q6Qg64eHUmg(https://www.youtube.com/watch?v=Q6Qg64eHUmg)





【楽曲配信】BGM Girls Project公式YouTubeチャンネル

・2026年6月13日（土）より配信開始

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=E5L3lGBWUS8(https://www.youtube.com/watch?v=E5L3lGBWUS8)

■ 楽曲クレジット

楽曲タイトル：TVみているお前らいっとんなー↑

Special Collaboration：Powered by TV - 元気ジャパン -



Main Character ：長瀬 凛（Rin Nagase）

Lyric ：PinPin

Vocal ：らいら

Illustration ：お刺身パフェ。

Music ：Various AI Tools



Business Producer ：Hiro

General Producer ：Emi

Creative & Sound Director：Eddy

Creative Manager ：Micchi

PR Coordinator ：あがりん

Special Thanks ：Ohno





公式サイト ：https://bgmgirls.com(https://bgmgirls.com)

YouTube ：http://www.youtube.com/@BGM_Girls(http://www.youtube.com/@BGM_Girls)

X（旧Twitter）：https://x.com/BGMGirls(https://x.com/BGMGirls)

Instagram ：https://www.instagram.com/bgmgirlsofficial/(https://www.instagram.com/bgmgirlsofficial/)

TikTok ：https://www.tiktok.com/@bgm_girls_(https://www.tiktok.com/@bgm_girls_)





■ 会社概要

会社名 ：株式会社ミカエルライト

代表者 ：代表取締役 石川 裕之（Hiro）

所在地 ：東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F

電話番号：03-6215-8721

事業内容：IT・エンタメ事業、BGM Girls Projectの運営

URL ：https://michael-light.co.jp(https://michael-light.co.jp)





■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ミカエルライト 広報担当

Email：contact@michael-light.co.jp

TEL ：03-6215-8721