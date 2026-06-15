「グレーゾーン？」に悩むママ・パパへーファミワンラーニングとして無料オンラインセミナーを9月7日に開催

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、オンライン動画コンテンツ「ファミワンラーニング」にて、無料オンラインセミナー「『グレーゾーン？』に悩むママ・パパへ 」を2026年9月7日に開催いたします。

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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-804-654fa10fcfc11f94b2417843cb0e05c4.pdf

家族のヘルスケア全般へと支援領域を広げてきたファミワンには、子育てや子どもの発達への不安についてのご相談も、数多く寄せられます。これらのお悩みもまた、保護者の働き方や心身に直結する課題と考えたことから、今回のセミナーテーマに取り上げました。

「うちの子、グレーゾーン？」--そんな不安やモヤモヤを抱えるママ・パパへ。公認心理師・臨床心理士として児童精神科や発達障害支援センターで豊富な支援実績を持つ講師が「グレーゾーン」という言葉に振り回されずに子どもの成長と向き合うためのヒントをお伝えします。診断名よりも大切な、日々の「現実的な作戦」を一緒に考えましょう。

お申込みはこちら（アーカイブ配信あり）：https://famione.com/learning/event/parenting-grayzone/

■セミナー概要 『グレーゾーン？』に悩むママ・パパへ

【開催日時】 2026年9月7日（月） 12：00-13：00

【対象者】 どなたでもご参加可能 （無料）

ファミワン導入企業 従業員・自治体住民、本テーマに関心のある方

【内容】

1章：発達障害と「グレーゾーン」

2章：「グレーゾーン」という言葉に振り回されないために

3章：子どもの「成長」とどう付き合うか？

4章：Q&A

【開催形式】 オンライン （Zoomウェビナー）開催 ※匿名OK・顔出し不要

【申込方法】 下記URLフォームよりお申込みいただけます。

https://famione.com/learning/event/parenting-grayzone/

※セミナー当日は時間の許す限り、いただいたご質問にお答えします

※アーカイブ配信もありますので当日参加できない方も、ぜひお申込みください

【申込期限】 2026年9月7日（月）12:00

【講師】 戸田 さやか（株式会社ファミワン 公認心理師・臨床心理士）

■講師 戸田 さやか （株式会社ファミワン 公認心理師・臨床心理士）

学生時代から10年間、不登校やひきこもりの家庭訪問型支援に携わる。子ども家庭支援センター、児童精神科クリニック、警察署少年課、東京都スクールカウンセラー、発達障害支援センターなど、医療機関やさまざまな公的機関で、乳幼児から思春期までのお子さんとそのご家族の相談に従事。特に児童精神科クリニックや発達障害支援センターでは、WISCなどの知能検査・心理検査を多く担当。発達障害の診断を補助するための検査や、お子さん自身のカウンセリングに数多く携わる。

一貫して大切にしてきたのは、「子ども個人だけでなく、家族全体を支える」という視点。単に検査結果の数値を伝えるだけでなく、園や学校とも連携しながら、お子さんが少しでも過ごしやすくなるための環境調整や療育のコーディネート、親子で一緒につくる「サポートブック」の作成などを行ってきました。

きれいごとや理想論だけでは解決しない、日々のリアルな困りごとに直面するお子さんや親御さんの気持ちを大切に、共に「現実的な作戦」を考えていくことを重視しています。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

＜会社情報＞

株式会社ファミワン

所在地〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者代表取締役 石川 勇介

設立日2015年6月1日

ＵＲＬhttps://famione.co.jp/(https://famione.co.jp/)

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995