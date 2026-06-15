『にゃんこ大戦争』期間限定イベント「悪魔のジューンブライド」開催！新限定キャラクター「婚礼・服部半蔵」が登場！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）が提供するスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』にて、期間限定イベント「悪魔のジューンブライド」を2026年6月15日（月）11:00から開始いたしました。

期間限定イベント「悪魔のジューンブライド」開催期間（予定）

2026年6月15日（月）11:00 ～ 7月6日（月）10:59

悪魔のジューンブライド限定ステージが登場！

イベント期間中、限定ステージが毎週登場します！

1週目は「#01 悪霊の式場」と「#02 恐怖の披露宴」が登場！

ステージをクリアすると、期間限定の「悪魔のジューンブライド」イベントガチャを引ける「伝説の聖水」やレアチケットなどが手に入ります。

「伝説の聖水」を集めて、第3形態で「ネコソシスト」に進化する「古びたタマゴ:N201」や「ネコピエロ」に進化する「古びたタマゴ:N203」、「ネコ花嫁」に進化する「古びたタマゴ:N205」に加え、新たなEXキャラクター「透明にゃんこ」などをゲットしましょう。

さらに2週目から「#03 13日は何曜日」、3週目から「#04 ネコ鳴村」に加え、金土日限定ステージ「週末ハネムーン」が登場！

この機会に悪魔のジューンブライド限定のステージをぜひお楽しみください。

「にゃんこミッション」に期間限定スペシャルミッション追加！

「悪魔のジューンブライド」を対象としたスペシャルミッションが「にゃんこミッション」内に登場！

期間限定のスペシャルミッションをクリアして、レアチケや獣石などの豪華報酬をゲットしましょう！

「悪魔のジューンブライド」参列記念ログインスタンプキャンペーン開催！

イベント期間中にログインすれば、1日1個ずつスタンプが貰えるログインスタンプキャンペーンを開催いたします。

毎日忘れずログインして、「伝説の聖水」やレアチケットなどを手に入れましょう！

新キャラ参戦！期間限定レアガチャ「ジューンブライドガチャ」登場！

美しい花嫁と結婚式の参列者が登場！

期間限定レアガチャイベント「ジューンブライドガチャ」を開催いたします。

新限定キャラクター「婚礼・服部半蔵」が登場していますので、この機会にぜひゲットしてくださいね。

・期間限定レアガチャ「ジューンブライドガチャ」開催期間（予定）

2026年6月15日（月）11:00 ～ 6月29日（月）10:59

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/738_1_720079dfe698e0b79ff4d15199a43474.jpg?v=202606151251 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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