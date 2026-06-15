「やよい軒」公式X・Instagramそれぞれで実施『夏越ごはんと豚しゃぶの定食発売記念キャンペーン』

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株式会社プレナス

　株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて2026年5月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)


　このたび日本国内の「やよい軒」では、やよい軒公式X・公式Instagramにおいて、『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』発売を記念し、Xでは「やよい軒金芽米 約10kg」、Instagramでは「ソニー ミラーレス一眼カメラ ZV-E10M2」が当たる！キャンペーンを実施いたします。




■キャンペーン概要
[X]





１.やよい軒公式アカウント(@yayoiken_com)をフォロー


２.キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からお一つ選んで投稿



賞品：やよい軒金芽米 約10kg



当選人数：5名様



キャンペーン期間：6.16(火)10:00～6.30(火)23:59




※当選者の方のみ、その場でDMが届きます。


※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃やよい軒」のハッシュタグが必須となります。


どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。



[Instagram]




１.やよい軒公式アカウント(＠yayoiken.official)をフォロー


２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」



賞品：ソニー ミラーレス一眼カメラ ZV-E10M2



当選人数：1名様



キャンペーン期間：6.16(火)10:00～6.30(火)23:59




※当選者の方へのみ、2026年7月1日(水)以降「やよい軒」公式InstagramよりDMをお送りいたします。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。



■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

やよい軒お客様センター


https://www.yayoiken.com/contact/


電話対応時間 10:00～17:30




■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。



詳細はこちらからご覧ください。


https://www.yayoiken.com/mobile_apps/





アプリのダウンロードはこちらから