「やよい軒」公式X・Instagramそれぞれで実施『夏越ごはんと豚しゃぶの定食発売記念キャンペーン』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて2026年5月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび日本国内の「やよい軒」では、やよい軒公式X・公式Instagramにおいて、『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』発売を記念し、Xでは「やよい軒金芽米 約10kg」、Instagramでは「ソニー ミラーレス一眼カメラ ZV-E10M2」が当たる！キャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン概要[X]

１.やよい軒公式アカウント(@yayoiken_com)をフォロー

２.キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からお一つ選んで投稿

賞品：やよい軒金芽米 約10kg

当選人数：5名様

キャンペーン期間：6.16(火)10:00～6.30(火)23:59

※当選者の方のみ、その場でDMが届きます。

※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃やよい軒」のハッシュタグが必須となります。

どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

[Instagram]

１.やよい軒公式アカウント(＠yayoiken.official)をフォロー

２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品：ソニー ミラーレス一眼カメラ ZV-E10M2

当選人数：1名様

キャンペーン期間：6.16(火)10:00～6.30(火)23:59

※当選者の方へのみ、2026年7月1日(水)以降「やよい軒」公式InstagramよりDMをお送りいたします。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

やよい軒お客様センター

https://www.yayoiken.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリのダウンロードはこちらから