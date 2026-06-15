第4回CATV Online Challenge CUP は“3世代融合”の地域対抗戦『地域対抗！太鼓の達人夏まつりCUP～こどもも・おとなも・フルコンボ～』

株式会社コミュニティネットワークセンター

株式会社コミュニティネットワークセンター（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：吉田 和弘、以下「CNCI」）およびCNCI グループ5社を含む全国のケーブルテレビ局15社※1は、CATV Online ChallengeCUP（以下、COCC）『地域対抗！太鼓の達人夏まつりCUP～こどもも・おとなも・フルコンボ～』（以下、「本イベント」）を開催します。

前回の第3回企画では、マインクラフトを活用したワークショップに応募総数900名以上が集まるな

ど、大きな反響をいただきました。第4回となる今回は、「世代の違いを強みに変える新しい地域対抗戦」をテーマに、子どもから大人まで幅広い世代に人気の『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』を活用し、世代を超えて同じ舞台を目指す“3世代融合代表チーム”による全国規模のイベントを、全国15社※1のケーブルテレビ会社13か所の会場で開催します。

〈イベントロゴ〉 〈COCCイメージロゴ〉

本イベントは、全国15社※1のケーブルテレビ会社が参画し、全国13か所の会場で地域予選を実施する、地域密着型の全国大会です。各地域のケーブルテレビ局が主体となって大会を展開することで、地域住民が参加者としてだけでなく、応援する立場としても関われる、地域一体型のイベントを目指しています。

大会では、各地域のケーブルテレビ局ごとに、「キッズ部門（小学生）」「シニア部門（60歳以上）」「オープン部門（年齢制限なし）」の3部門で予選を実施します。各部門の上位1名、計3名が1チームとなり、“3世代融合代表チーム”として本選に出場します。世代の異なる代表者が力を合わせ、全国の地域代表チームと対戦します。

本イベントの特徴は、単なる個人戦ではなく、異なる世代が同じ地域の代表としてひとつのチームを組む点にあります。子ども・大人・シニアがそれぞれの強みを持ち寄り、地域の誇りを背負って戦うことで、これまでにない新しい地域対抗戦を創出します。世代間交流のきっかけづくりにもつながる企画として、地域コミュニティの活性化にも貢献してまいります。

また、本選の模様は生配信を行うほか、参加する各ケーブルテレビ会社のコミュニティチャンネルでも放送※2を予定しています。会場に足を運べない方にもイベントの熱気を届けることで、地域ごとの応援の輪を広げ、全国規模の盛り上がりへとつなげていきます。

CNCIグループは、『Fun to Play eSports』をスローガンに、地域の幅広い世代の皆さまにeスポーツの魅力や可能性を発信するだけでなく、eスポーツを通じた共生社会の実現や社会課題の解決を目指して活動しています。

今後もCNCIグループは、地域密着と連携を大切にしながら、ケーブルテレビならではのネットワークやデジタル技術を活用し、共生社会の実現と地域課題の解決に取り組んでまいります。

【イベント概要】

■イベント名

第4回CATV Online Challenge CUP『地域対抗！太鼓の達人夏まつりCUP～こどもも・おとなも・フルコンボ～』

公式サイト：https://www.catvocc.jp/

■開催日時

2026年8月23日(日) 14:00～

※上記時刻はイベント本選の開催時刻です。予選は各会場によって開催日時が異なります。

詳しくは、上記公式サイトをご確認ください。

■ゲームタイトル

太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル（Nintendo Switch(TM)版）

■イベント形式

予選を勝ち抜いた各地域の代表チームがシングルエリミネーション方式で対戦。

■参加費

無料

■参加資格

キッズ部門 ：小学生

シニア部門 ：60歳以上

オープン部門：年齢制限なし

■エントリー期間

2026年6月15日（月）11時00分 ～ 2026年8月9日（日）23時59分

公式サイトよりエントリーしてください。

※申込多数の場合は、締切日前に申込受付を終了する場合がございます。

■主催

全国ケーブルテレビ横断eスポーツ大交流会実行委員会※3

■その他詳細について

本イベントはバンダイナムコエンターテインメント公式イベントではありません。

太鼓の達人eスポーツのイベント許諾ガイドラインに準じて開催いたします。

※1 CNCIグループ参加会社 （5社）

知多メディアスネットワーク株式会社

CCNet株式会社

ひまわりネットワーク株式会社

スターキャット株式会社

ミクスネットワーク株式会社

ケーブルテレビ各社（CNCIグループを除く10社 順不同）

株式会社エコーシティー・駒ヶ岳

豊橋ケーブルネットワーク株式会社

株式会社ケーブルネット鈴鹿

株式会社シー・ティー・ワイ

株式会社ZTV

株式会社中海テレビ放送

石見ケーブルビジョン株式会社

株式会社シティーケーブル周南

西予CATV 株式会社

CTBメディア株式会社

※2 放送時期はケーブルテレビ各社により異なります。詳しくは参加各社のHPをご参照ください。

※3 全国ケーブルテレビ横断eスポーツ大交流会実行委員会

※1のケーブルテレビ各社に加え、(一社)日本ケーブルテレビ連盟

運営等の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。

最新のイベント情報は公式サイトをご覧ください。