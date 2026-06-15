Workato「SI Partner of the Year」を2年連続受賞、日本唯一のプラチナパートナーに継続認定

株式会社日立ソリューションズ

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、Workato,Inc（本社：米カリフォルニア州、CEO ＆ Co-Founder：Vijay Tella、以下、Workato社)が主催したパートナーイベント「Partner Appreciation Night」において、最高位の「SI Partner of the Year」を2年連続で受賞しました。さらに、2025年度の販売実績が認められ、昨年に引き続き日本で唯一のWorkatoプラチナパートナーにも継続認定されました。

「SI Partner of the Year」は、システムインテグレーターパートナーとして、Workatoプラットフォームの販売・導入・実装において卓越した実績を上げたパートナー企業に贈られる賞です。

日立ソリューションズは、Workato社の公式認定プログラムや「Workato Specialist」の資格取得を通じて、高い専門性を有する技術者を育成し、お客さまのDXを支援する最適なソリューションを提供しています。今回の受賞やプラチナパートナーの認定においては、販売実績に加え、Workatoソリューションのナレッジ習得や人財育成に積極的に取り組み、Workatoビジネスに関わる多くの社員が「Workato Specialist」認定を取得している点などが評価されたものです。



■今後について

日立ソリューションズはこれからも、これまでの実績と培ったノウハウを活かしながら、Workatoのさらなる拡大に努めるとともに、お客さまの多様な課題解決のニーズに応えられる信頼されるパートナーとして、価値提供を続けてまいります。

https://www.hitachi-solutions.co.jp/rpa/products/workato/



■Workatoについて

Workatoは、テクノロジーの複雑さをビジネスチャンスへと転換します。リーディング・エージェンティック・オーケストレーション企業として、Workatoは企業のデータ、プロセス、アプリケーション、そしてエクスペリエンスを連携・統合し、ビジネスの成長を支援します。AI主導のプラットフォームは、複雑なワークフローをリアルタイムで自動化し、効率性と俊敏性を向上させます。また、AI活用の中核となるEnterprise MCPを提供するリーディング企業として、AIを作業支援ツールにとどめず、人と協働するAIワーカーとして機能させるための基盤を提供しています。現在、12,000社以上のグローバル企業がWorkatoを信頼しています。

詳細は、 https://www.workato.com/ja-jp/ をご覧ください。



日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。

ソリューションに関するお問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ

https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

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