ダンテの『神曲』を現代的に解釈した未知なる世界を探索せよ　ゲーム『The Alighieri Circle：ダンテの血縁』2026年秋発売決定!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」のゲーム部門は、スペインの独立系パブリッシャー「Entalto Publishing」とパブリッシング契約を締結し、一人称視点サイコロジカルミステリースリラー『The Alighieri Circle：ダンテの血縁』（原題：The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline）を日本向けに発売することを発表しました。

当ゲームは、「Steam(R)」「PlayStation(R)5」 に向けて、2026年秋に配信される予定です。



また、本タイトルを起点として、 C&R Creative Studios は、今後とも世界各国の多様なインディーゲームタイトルを積極的に買い付け、ローカライズからマーケティングまで、日本をはじめとするアジア市場における展開を、多角的にサポートしてまいります。

■現在デモ版をSteam(R)で無料配信中

https://store.steampowered.com/app/4262620/The_Alighieri_Circle_Dantes_Bloodline/(https://store.steampowered.com/app/4262620/The_Alighieri_Circle_Dantes_Bloodline/)



本作は、イタリアの独立系デベロッパー「One O One Games」により開発された、ダークで現代的なナラティブドリブンな一人称視点サイコロジカルミステリースリラーです。



■ゲーム内容

33年ごとに現実と地獄の境界が薄れる世界で、主人公ガブリエレ・アリギエーリは、家族と世界を守るため、先祖代々継がれた家に赴き、ずっと逃げ続けてきた運命。

ゲームには戦闘要素がなく、探索、謎解き、そしてストーリーに重心を置き、未知なる存在とストーリーの展開により深まる緊張感。ダンテの「神曲」を現代的に解釈した未知なる世界が、あなたを飲み込もうと待ち構える！

・失われた「神曲」ページを集め、地獄の門を封印する儀式に臨め！

・臨場感の溢れた謎を解き続け、ガブリエレの心底に秘めた恐怖と向き合え！

・旅路に隠された収集品や日記のページを回収し、アリギエーリ家の悲劇的な歴史と、

忘れ去られた記憶をつなぎ合わせ、途切れた真実を掘り起こせ！

儀式のための真の代償とは…



■製品情報

タイトル：The Alighieri Circle：ダンテの血縁

ジャンル：サイコロジカルミステリースリラー

プレイ人数：1人

発売日：2026年秋

希望小売価格：未定

プラットフォーム：Steam(R)／PlayStation(R)5

対応言語：日本語、英語、スペイン語（スペイン）、スペイン（ラテンアメリカ）、イタリア語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語

CERO：審査予定

開発：One O One Games、Entalto Publishing

発売：株式会社クリーク・アンド・リバー社

権利表記：(C) CREEK & RIVER Co., Ltd. (C) 2026 Published by Entalto Publishing, Developed by One O One Games. All rights reserved.



■ゲーム画面（※画面は開発中のものです。）



■現在デモ版をSteam(R)で無料配信中

https://store.steampowered.com/app/4262620/The_Alighieri_Circle_Dantes_Bloodline/(https://store.steampowered.com/app/4262620/The_Alighieri_Circle_Dantes_Bloodline/)

C&R Creative Studiosについて

【C&R Creative Studiosとは】

ゲーム・映像・CG・Web・アニメ・広告・漫画・小説・建築・ファッション・XRなどの制作開発チームを包括し誕生したのが「C&R Creative Studios」。社員を中心としたクリエイターは約2,000名で、日本最大級の規模を誇る開発スタジオです。

日本はもちろん、海外市場も見据えた体制を築いており、進化を続けております。今後も日本から世界を席巻するようなコンテンツ開発や新サービスの提供を行い、世界中の優秀なプロフェッショナルのネットワークを構築し、多くの企業の価値向上を実現させてまいります。



▼C&R Creative StudiosのWebサイト

https://crdg.jp/

Entalto Publishingについて

【Entalto Publishingとは】

Entalto Publishingは、スペイン北部を拠点とする情熱的で先進的なビデオゲームデベロッパー＆パブリッシャーであるEntaltoのパブリッシャーブランドです。 Entaltoは、経験を10年以上積んできたゲーム業界のベテランたちによって2021年に設立されました。

Entaltoは単なるパブリッシャーにとどまらず、世界中のデベロッパーにとって献身的なパートナーであり、クリエイター第一で公正な取引を推進しています。デベロッパーが自らの成功の最大の恩恵を受けるべきだと信じ、Entaltoはその実現に尽力しています。



▼EntaltoのWebサイト

https://entaltostudios.com/

■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・福島・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）