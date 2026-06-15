早稲田アカデミー　国立科学博物館で開催される特別展「いきもの超ワールド展　国立科学博物館×ダーウィンが来た！」に協賛

株式会社早稲田アカデミー

小学生・中学生・高校生を対象とした進学塾を運営する株式会社早稲田アカデミー（本社：東京都豊島区、代表取締役社長 山本 豊）は、2026年7月11日（土）～10月12日（月・祝）にかけて国立科学博物館で開催される特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」（以下、本展）に協賛企業として参加することをお知らせいたします。

■ 本展について

地球誕生から現代に至るまで、地球環境は目まぐるしく変化しています。この多様で変化に富んだ環境に適応したいきものが次世代を育み、長い生命進化の歴史を築いてきました。

本展では、そうしたいきものの適応進化や生存戦略、それに伴い獲得された形質や機能を幅広く紹介します。そして、ＮＨＫの自然番組『ダーウィンが来た！』との共同企画により、国立科学博物館が所蔵する標本・資料、研究結果、さらにはＮＨＫが撮影してきた多くの映像を駆使し、動物たちの環境適応や生存戦略などを項目ごとに展開いたします。

■ 本展の見どころ「標本と映像で学ぶ！知れば知るほど面白い！いきものたちの“生き残り術”」

本展では、国立科学博物館が有する標本や最新の研究成果に加え、ＮＨＫ『ダーウィンが来た！』がこれまで撮影してきた大自然を生き抜くいきものたちの迫力の映像を用いて、いきものたちの驚きと感動の世界を紹介します。

開催概要・チケットなどの詳細は、本展公式サイトをご覧ください。

https://ikimonoworld.jp/

当社はこれからも、子どもたちの好奇心を育むさまざまな活動を応援してまいります。

■ 早稲田アカデミーとは

早稲田アカデミーは、小学生・中学生・高校生を対象とした進学塾です。創立以来一貫して、「本気でやる子を育てる」という教育理念のもと、志望校合格を目指す生徒たちをサポートしています。

受験を通じて得られるものは、学力だけではありません。「本気で真剣に取り組む姿勢」「前向きな志向・チャレンジ精神」「問題を発見し解決する力」「困難を乗り越えてやり抜く力」など、子どもたちが豊かな人生を送るために必要な姿勢と力も身につくのです。

私たちはこれからも「志望校合格」を追求するとともに、子どもたちが自分の力で未来を切り開くことができるよう、一人ひとりと本気で向き合っていきます。

【運営会社】

法人名 ：株式会社早稲田アカデミー

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 ダイヤゲート池袋9階

設立（創業） ：1974 年 11 月（1975 年 7 月）

代表者 ：代表取締役社長 山本 豊

事業内容 ：小学生・中学生・高校生を対象とする進学塾の経営など

URL : https://www.waseda-ac.co.jp/