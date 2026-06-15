「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」×「地球の歩き方」が初コラボ！　“〆アイス”文化を発信する特別冊子『東京〆アイス』を7月下旬より配布開始

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、株式会社明治（東京・中央／代表取締役社長：八尾文二郎）とコラボレーションし、特別冊子『東京〆アイス』を2026年7月下旬より都内飲食店にて配布いたします。

ラーメン、肉料理、カレーなど、濃い味グルメを楽しんだあとに「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」で締めくくる、新しい食後体験「東京〆アイス」企画。その魅力と楽しみ方を、地球の歩き方が厳選した都内14店舗の情報とともに一冊にまとめました。また、特別冊子の配布に先行して6月15日（月）から“〆アイス”を体験できる無料サンプリング企画を一部店舗で開催します。

■今回コラボする「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」とは？

濃厚なコクとヨーグルトの爽やかさを兼ね備えた、新しいタイプのアイスです。ヨーグルト由来のほどよい酸味となめらかな口どけで、食後でも重たくなりにくく、口の中を心地よく整えられる後味が特長です。

▼「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」商品の詳細はこちら

https://www.meiji.co.jp/products/brand/bulgariafrozen/

■人気店舗の店主も「食後にぴったり！」と太鼓判

ラーメン、肉料理、カレーなど、濃い味の料理を食べたあと、「食事の満足感を損なうことなく、最後をさっぱり締めくくりたい」と感じる人は少なくありません。

実際にこのアイスを参加店舗の店主からも、

「濃厚なラーメンのあとにぴったり」

「焼肉のあとに食べると口の中がすっきりする」

「スパイス料理の余韻と相性がいい」

という声が寄せられました。

■地球の歩き方が、東京の名店14店舗を厳選して冊子にまとめました

国内外の旅先を取材し続け、その土地の魅力や文化を発信してきた地球の歩き方。今回は"食後をアイスで締める"という新しい食文化に着目し、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」に合う東京の人気飲食店14店舗を厳選し、特別冊子にまとめました。

各店舗の紹介では、お店のこだわりや店主コメントとあわせて、「なぜこの料理のあとに〆アイスが合うのか」というペアリングの視点も紹介します。

▲ラーメン・肉・カレーの3ジャンルで東京の名店を厳選▲掲載店舗の店主からは「うちのお店の食事にぴったり！」という声が多数

※掲載情報は変更になる可能性があります。

■特別冊子『東京〆アイス』は2026年7月下旬に都内14店舗にて無料配布

地球の歩き方と明治のコラボによる32ページの特別冊子『東京〆アイス』は、2026年7月下旬より都内14店舗にて無料配布します。

※表紙は変更になる可能性があります。

【配架時期】

2026年7月下旬から

【配架場所】

・味噌っ子 ふっく（荻窪／ラーメン）

・らぁ麺やまぐち（西早稲田／ラーメン）

・麺や みかん（中目黒／ラーメン）

・豚骨 蒼翔（高円寺／ラーメン）

・鶏ポタラーメン THANK 大門店（浜松町／ラーメン）

・だいごろう（学芸大学／肉料理）

・CHACO あめみや［ちゃこ あめみや］（千駄ヶ谷／肉料理）

・巨牛荘 石原本店［きょぎゅうそう］（両国／肉料理）

・やさい村大地 赤坂田町通り店（赤坂／肉料理）

・BRISK STAND NAKAMEGURO（中目黒／肉料理）

・般゜若［パンニャ］（下北沢／カレー）

・トマト（荻窪／カレー）

・アジャンタ（麹町／カレー）

・げつようび（久我山／カレー）

※なくなり次第終了となります。

■冊子配布より一足早く、一部店舗で6月15日（月）からサンプリングを実施

特別冊子で掲載している都内14店舗のうち6店舗にて、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を無料で試せるサンプリングを実施しています（2026年6月15日（月）より、数量限定配布）。“〆アイス”を一足先に体験してください。

●無料サンプリング実施店舗

・らぁ麺やまぐち（西早稲田／ラーメン）

・豚骨 蒼翔（高円寺／ラーメン）

・だいごろう（学芸大学／肉料理）

・BRISK STAND NAKAMEGURO（中目黒／肉料理）

・般゜若［パンニャ］（下北沢／カレー）

・アジャンタ（麹町／カレー）

※実施内容、提供条件、数量は店舗によって異なる場合があります。なくなり次第終了となります。

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開