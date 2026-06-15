日本発・世界最小スマートウォッチ「wena X」、スタートアップ初の支援金額5億円突破を受け、クラウドファンディング第二期募集を決定

augment AI株式会社

augment AI株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：對馬哲平、以下「augment AI」）は、

日本発・世界最小※1スマートウォッチ「wena X（クロス）」のクラウドファンディングプロジェクトにおいて、支援金額が5億円を突破したことをお知らせいたします。

これを記念し、クラウドファンディング第二期募集を開始することを決定いたしました。

スタートアップ初の支援金額5億円を突破

「wena X」は、2026年3月20日11時にGREEN FUNDINGでクラウドファンディングを開始しました。開始4分で目標金額1,000万円を達成し、開始40分で支援金額1億円を突破。

その後も多くの皆さまから継続的なご支持をいただき、開始から2ヶ月半で、スタートアップとしては初※2となる支援金額5億円を突破しました。これはGREEN FUNDING史上でも3件目の記録達成となります。

6/18～クラウドファンディング第二期募集開始

プロジェクトの好評を受け、クラウドファンディングの第二期募集を決定いたしました。第二期募集の期間は2026年6月18日より8月17日までとなり、この期間中にご支援いただいた方へのリターンのお届けは2027年2月末以降を予定しております。クラウドファンディング第二期募集期間中も、追加バンドをはじめとした新たなリターンの追加を随時検討・実施してまいります。

なお、第一期にてご支援いただいた皆さまのリターン内容等に変更はございません。納品をお待ちください。

開発状況を随時配信中

「wena X」の開発状況については、GREEN FUNDINGプロジェクトページ内の活動報告および公式X（旧Twitter）にて随時お知らせしておりますので、ぜひ公式Xのフォローをお願いいたします。

・公式X：https://x.com/wena_japan

クラウドファンディング概要

・開始日時：

第一期：～2026年6月17日（水）23:59

第二期：2026年6月18日（木）～ 2026年8月17日（月）予定

・実施プラットフォーム：GREEN FUNDING

・プロジェクトURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9288

※ご支援のタイミングにより納期や提供リターンが変更となる場合がございますので、お早めのご支援をご検討ください。

展示概要

クラウドファンディング実施期間中、下記にてタッチ&トライを展開中です。

・二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」

・福岡天神 蔦屋書店内 GREEN FUNDING タッチ＆トライブース

・SHIBUYA TSUTAYA内 GREEN FUNDINGタッチ＆トライブース

・梅田 蔦屋書店内 プロモーション区画：～7月31日まで ※好評につき延長しました。

・ビックカメラ池袋ITタワー

wenaについて

“腕時計に取り付けられるスマートウォッチ”という独自コンセプトにより、お気に入りの腕時計の美しさを損なうことなく、スマートウォッチの利便性を拡張するプロダクトです。最新モデル「wena X」は、超省電力の独自OS（RTOSベース）を搭載し、睡眠・運動機能を大幅強化。腕時計・スマートバンドの2wayで、24時間サポートします。

augment AIについて

augment AIは、代表の對馬をはじめ、wena事業をリードしてきた開発チームがソニーグループ株式会社から商標・特許を継承し、独立起業した会社です。wenaの美学・哲学はそのままに、引き続き本プロジェクトを推進します。



会社名：augment AI株式会社

代表者：代表取締役 CEO 對馬哲平

本社：東京都

資本金：70,500,000円

設立：2025年7月18日

URL：https://wena.jp/

※1 1.0インチ以上のフルカラーディスプレイを搭載した主要メーカーのスマートウォッチを対象に、各社公開仕様およびアルキメデス法による実測値をもとに比較（当社調べ、2026年3月17日時点）

※2 国内クラウドファンディングプラットフォームにおいて設立5年以下のスタートアップが実施したプロジェクトの支援金額を調査（当社調べ、2026年6月9日時点）