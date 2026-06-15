20歳～29歳限定！「U29キャンペーン」2時間1,480円 本日スタート～Amazonギフト・アプリクーポンが当たるSNSキャンペーンも同時開催～

株式会社 シン・コーポレーション

株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）が運営する「カラオケBanBan」は、本日2026年6月15日（月）より、20歳～29歳のお客様を対象とした「U29キャンペーン」を、全国の対象店舗で開始いたしました。あわせて、開催を記念したSNSキャンペーンも同時開催いたします。

平日の夕方、お財布にやさしくお腹も満たせる――歌って、飲んで、ポテトも好きなだけ。20代だけの特別な2時間を、ぜひカラオケBanBanでお楽しみください。

■「U29キャンペーン」概要

実施期間：2026年6月15日（月）～7月30日（木）

※7月20日（月・祝）を除く、月～木曜日が対象です。

受付時間：16時～21時の入室限定

料金：2時間 1,480円（税込・室料込み） ※延長は30分500円（税込）

内容：ポテト食べ放題＋アルコール飲み放題（2時間／スタンダードコース）

対象：20歳～29歳の会員のお客様（グループの代表者様が対象年齢の場合に限りご利用いただけます）

※20歳未満の方へのアルコールの提供はできません

※年齢確認をお願いする場合がございます

対象店舗：カラオケBanBanおよびわくわくカラオケグループの対象店舗

※完全セルフ店舗など、一部ご利用いただけない店舗がございます。

※プレミアム飲み放題はお選びいただけません。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※混雑状況によりご利用いただけない場合がございます。

■SNSキャンペーンも同時開催

カラオケBanBan公式アカウントのフォロー＆リポストで、抽選で豪華賞品が当たります。

第一弾：2026年6月15日（月）～6月28日（日）

抽選で29名様に「2,900円分のAmazonギフト」プレゼント！

第二弾：2026年6月29日（月）～7月12日（日）

抽選で290名様に「2,900円分のアプリクーポン」プレゼント！

※対象SNS・応募方法・当選通知方法などの詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

https://campaign.karaoke-shin.jp/2606-2/u29-cp?utm_source=website&utm_medium=owned&utm_campaign=u29-cp_202612(https://campaign.karaoke-shin.jp/2606-2/u29-cp?utm_source=website&utm_medium=owned&utm_campaign=u29-cp_202612)

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です

カラオケBanBanは、今後もより便利で快適にご利用いただけるサービスを目指してまいります。この機会に、ぜひご利用ください。

-報道関係からのお問合せ先-

株式会社 シン・コーポレーション

担当：松本

取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html

TEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272

e-mail: press@karaoke-shin.com

公式サイト: https://karaoke-shin.jp/

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です