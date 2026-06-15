FDKは2026年もミニ四駆ジャパンカップを応援します！

FDK株式会社

FDK株式会社（代表取締役社長：長野 良）は、模型メーカーの株式会社タミヤ（代表取締役社長：田宮 信央）が主催するミニ四駆（*1）日本一決定戦『Powered by FDK ミニ四駆ジャパンカップ2026 Drive On ヨコハマタイヤ』を大会スポンサーとしてサポートします。

ミニ四駆ジャパンカップは1988年の初開催から今年で38年目を迎えるミニ四駆のビッグタイトルで、7月5日の静岡大会を皮切りに全国各地11会場、16の予選大会を順次開催し、11月8日にチャンピオン決定戦が実施されます。この大会では、使用可能な電池として、当社製アルカリ乾電池Premium Sが指定されています。

大会公式コース『UPBEAT MAELSTROM CIRCUIT 2026』は、スピード、パワー、ブレーキバランス…全長約270ｍ！のロングコースがこの夏も全国各地を転戦しミニ四レーサーの挑戦を待ち受けます。『ミニ四駆ジャパンカップ』にふさわしいコースです。

なお、昨年に引き続きミニ四駆ジャパンカップ2026の各大会の模様はYouTube（*2）タミヤ公式チャンネルで全会場ライブ配信を予定しております。（https://www.youtube.com/@TAMIYAINC/）

当社製アルカリ乾電池Premium Sは、その高い性能と信頼性で、ミニ四駆競技大会の公式乾電池に長年指定されている唯一の乾電池です。当社は、一人ひとりのレーサーが情熱を込めてつくり上げたミニ四駆をしっかり支えるパワーであり続けるために、乾電池のさらなる性能と品質の向上に努めていきます。

大会シンボルマーク2026年大会コース『UPBEAT MAELSTROM CIRCUIT 2026』大会ロゴ

*１：ミニ四駆は株式会社タミヤの商標登録です。

*2：YouTubeはGoogle LLCの登録商標です。