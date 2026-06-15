本年12月に「TechGALA Japan 2026: BEYOND」開催決定！ -委託事業者として、3年連続でインフォバーンが採択

株式会社TNL Mediagene

株式会社インフォバーン（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：小林弘人、TNLメディアジーン グループ企業、以下インフォバーン）は、「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が主催するグローバルイベント「TechGALA Japan（テックガラジャパン）」（2026年12月15日（火）～17日（木）開催）の運営業務を担う委託事業者として採択されたことをお知らせいたします。なお、インフォバーンが同イベントの委託事業者として採択されるのは3回連続となります。

2026年1月に開催された「TechGALA Japan 2026」は、革新的なテクノロジーや社会創造などさまざまな文脈で、世界的なネットワークを創出するグローバルイベントです。国内のみならず世界中から、いま現在の社会をリードする各分野のプロフェッショナルたちが集結し、39の国と地域から5500人以上の参加者、420人以上の登壇者を迎え好評のうちに終了しました。

この度、愛知県、名古屋市、浜松市、一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学等で構成され、愛知、名古屋、浜松地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」は、2026年12月に「TechGALA Japan 2026: BEYOND」を開催することを発表し、その委託事業者にインフォバーンを採択しました。

インフォバーンが当該イベントに委託事業者として採択されるのは3回目となり、これまでに培ってきたコンテンツ企画・制作力や、グループ企業TNLメディアジーンが持つ海外との繋がりを活かし、主催者と連携のうえ、TechGALA Japanを2年連続で成功させた実績が評価されました。

今年も「TechGALA Japan運営事務局」としてイベントの全体統括に加え、コンテンツ企画支援、制作、広報等を担当いたします。

■第2回「TechGALA Japan 2026」の実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144504/table/131_1_c6264a5c297cbb97588236f129aeb92c.jpg?v=202606151251 ]





■第3回「TechGALA Japan 2026: BEYOND」開催概要

▼開催日時

2026年12月15日（火）から17日（木）の3日間

▼会場

愛知県名古屋市

・栄地区（中日ビル、ナディアパーク、アーバンネット名古屋ネクスタビルなど）

・鶴舞地区（STATION Ai など）

▼URL

https://techgala.jp

■本イベントに関するお問合せ先

「TechGALA Japan運営事務局」

https://business.form-mailer.jp/lp/1b4255d9349236 (https://business.form-mailer.jp/lp/1b4255d9349236)

株式会社インフォバーンについて

インフォバーンは、「デザイン」と「コンテンツ」を力に、企業の価値創造を支援するパートナーです。1998年の創業以来、培ってきた編集力とデザイン思考を基盤に、企業の課題解決を支援してまいりました。ビジネスの根幹を支えるブランディングやデザインコンサルティングから、顧客との関係を深化させるコミュニケーションデザイン、心を動かすコンテンツプロデュースまで、戦略立案から実行までを一貫してご支援しています。



公式ホームページ：https://www.infobahn.co.jp/