【JAF岐阜】家族や友人と夏の味覚を楽しむ「ブルーベリー摘み取り体験」を初開催します！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）岐阜支部（支部長 加藤元康）は、2026年7月25日（土）に「四国山香りの森公園及び香り会館」（岐阜県山県市大桑）で、夏の自然と甘い香りを満喫できる「ブルーベリー摘み取り体験」を初めて開催します。

今回のイベントでは、無農薬で育てたブルーベリーを収穫体験ができ、200gのお土産がつきます。収穫のあとは、公園の緑に囲まれたティーハウス「ハーブレンド」で、ふわふわのデコレーションパンケーキ「ぱんぱかぱんけーきDeco」とドリンクをお楽しみいただけます。ご家族やご友人とともに四季の自然を感じながら、夏のひとときをお過ごしください。

ブルーベリー摘み取り体験風景ブルーベリー摘み取り体験風景無農薬ブルーベリーぱんぱかぱんけーきDeco（イメージ）

～イベント概要～

【開催日時】2026年7月25日（土） 10:00～11:30

【開催場所】四国山香りの森公園及び香り会館(https://kaori-yamagata.dolphin-group.co.jp/)（岐阜県山県市大桑726-1)

【募集定員】20名（最少催行人数：8名）

【参加条件】JAF会員およびその同行者

【参加費用】大人（中学生以上）：2,300円・小学生以下：2,000円・幼児（3歳未満）：無料

【締切日】2026年7月16日（木）9:00

【当選発表】7月16日（木）以降にメールでお知らせいたします。

【参加特典】

（1）ブルーベリー摘み取り+200gのお土産

（2）デコレーションパンケーキ「ぱんぱかぱんけーきDeco」

（3）ドリンクメニューよりワンドリンクサービス

【ご注意】

（1）暑い時期のため、十分な熱中症対策をお願いします。

（2）少雨決行。荒天により中止の場合は、7月23日（木）までにJAF岐阜支部よりご連絡いたします。

（3）天候不順などにより、ブルーベリーの生育状況や品質が変動する可能性があります。また、イベント内容の変更や中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【お申し込み方法】下記URLより事前予約要

https://jaf.link/3Q0XGfp

こちらの二次元コードからも応募ができます