プレママ・プレパパのためのマタニティ教室 ハロー赤ちゃん！(大阪会場)にて、株式会社ナチュラルサイエンスが沐浴実演や「ママ＆キッズ 親子のスキンケア」について登壇

株式会社ナチュラルサイエンス

30 年にわたる肌育研究と開発を続けている株式会社ナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）は、公益社団法人母子衛生研究会主催のプレママ・プレパパのためのマタニティ教室にて、登壇し、沐浴指導や「ママ＆キッズ 親子のスキンケア」として新生児からのスキンケアの重要性と正しいやり方をお話させていただきました。また、企業ブースでは妊娠中のスキンケアのマタニティラインと新生児から使えるベビーラインを展示し、製品についてのご説明やサンプルも配布させていただきました。

＜5/29 開催の大阪会場（大阪市）の様子＞ 約 70 名のプレママ、パパに参加いただきました。

参加したママパパからは「沐浴実演があり、わかりやすかった」「できるだけ色々なことを知って、安心して出産、子育てに臨みたいためとても勉強になった」「沐浴のポイントや保湿のことまで説明があって学べた」などのうれしいお声もいただきました。

今後、１年かけて全国で妊婦さんや赤ちゃんのための教室でスキンケア製品選びの大切さと正しいケア方法を伝えてまいります。

マタニティひろば ハロー赤ちゃん！開催概要

URLはこちら▶ https://www.mcfh.or.jp/seminars/premama.html

- 開催エリアと開催日：6/21 札幌・6/27 西宮・7/4 尼崎- 参加対象者：出産を控えた妊婦さんとパパ- 主 催：公益財団法人母子衛生研究会

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 (本社:東京都中央区新川1丁目22-11)

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売

代表ブランド「ママ＆キッズ」 https://www.natural-s.jp/brand/mamakids/

これまでのプレスリリース 株式会社ナチュラルサイエンスのプレスリリース｜PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/24770)

自社メディア

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://x.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

―全国 600 か所以上の産院でも導入中のナチュラルサイエンスが誇る「基肌育スキンケアセミナー」

全国 600 か所以上の産院で導入中の肌荒れを防ぐ保湿ケアをレクチャーしています。通年で全国を巡

回し「スキンケアセミナー」を開催しております。沐浴・保湿方法を行った試験では、1 歳時点での赤ちゃんのアトピー性⽪膚炎・食物アレルギーの発症が極めて少ないという結果となりました。

弊社代表の小松が、次男のアトピー性⽪膚炎に悩んだ経験をもとに開発したブランド敏感肌スキンケア

「ママ&キッズ」は、医療現場や小児⽪膚科医の協力のもと、30 年にわたる肌育研究を続けています。

赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキ

ンケアやサプリメント等を⽪膚科・小児科・産婦人科の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめる為に大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施する等、徹底的に品質をチェックしています。

今後のイベント予定▶ こちら(https://www.natural-s.jp/info/event/)

―世界的な論文にも掲載された「ママ＆キッズ」製品使用の研究成果―

2024 年、共同研究チームにより「ママ＆キッズ」製品を使用した研究成果は、世界的な論文誌

『Allergy』に掲載されました。また、「ママ&キッズ」製品と正しいケア方法で食物性アレルギーは

98.3%、アトピー性⽪膚炎は 92.7%の赤ちゃんが発症しなかったという結果は第 59 回日本小児アレ

ルギー学会学術大会（2022）でも報告されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000024770.html

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルサイエンス

TEL： 0120-122-783(フリーダイヤル)

URL： https://www.natural-s.jp/