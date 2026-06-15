プラズマ乳酸菌入りベトナムオリジナル商品「KIRIN iMUSE」を6月15日（月）より刷新！

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志、以下キリン）のグループ会社で、ベトナム社会主義共和国（以下、ベトナム）においてキリンブランドの清涼飲料を販売するインターフード社（社長 川崎 篤史）は、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した「KIRIN iMUSE（イミューズ）※1」を刷新し、「KIRIN iMUSE Refreshing Drink Lemon & Yogurt Flavored 430ml」を6月15日（月）より展開します。

本商品の展開にあたり、「プラズマ乳酸菌」の価値訴求を軸に、より日常的に手に取りやすい「止渇飲料」としての魅力を強化しました。爽快感のある飲料であることが一目で伝わる設計とすることで、ベトナムの生活者に新たな飲用シーンを提案します。

本商品は、2019年9月にベトナムで発売された「iMUSE」ブランド初の海外向け商品※2で、発売以降、販売網を着実に拡大してきました。2025年には取扱店舗数が発売当初比で約20倍に増加し、好調に推移しています。清涼飲料を通じて体調管理をサポートする新たな健康価値を提案し、ベトナムの生活者から支持を得てきました。

近年ベトナムでは健康への関心が高まっており、日常生活の中で手軽に健康を取り入れたいというニーズが拡大しています※3。また飲料市場においては、「おいしさ」に加え、喉の渇きを潤す「止渇感」が、ペットボトル飲料購入時の重要なポイントとなっています※4。こうした背景から「免疫をサポートする止渇飲料」としての新たなブランドポジショニングを確立し、生活者が日常の水分補給の中で、より自然に健康習慣を取り入れられる商品へと進化します。

キリングループは、長期経営構想「Innovate2035!」を策定し、「人と技術の力でイノベーションを起こし続けるCSV※5先進企業として世界をもっと元気にしている」ことを目指しています。その実現に向け、「プラズマ乳酸菌入り飲料」をヘルスサイエンス事業の中核を担うカテゴリーと位置づけ、今後は東南アジア地域を中心に当該カテゴリーでの製品展開を進めることで、人々の健康を支えていきます。

※1 KIRIN iMUSE - WonderFarm Online(https://www.wonderfarmonline.com/pages/kirin-imuse-en)

※2 「KIRIN iMUSE」をベトナムで新発売 | 2019年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2019/0903_01.html)

※3、4 電通クリエイティブベトナム調べ（n=200) 2025年2月実施

※5 Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造

■「KIRIN iMUSE Refreshing Drink Lemon & Yogurt Flavored 430ml」の

商品特長と展開について

１.中味

プラズマ乳酸菌を1,000億個配合し、ヨーグルトテイストのおいしさに、レモンの風味を加え、すっきりとした清涼感のある飲み心地に仕上げました。

２.パッケージ

ブランドの強みである「免疫ケア」を訴求し、一目で清涼感が伝わるデザインに仕上げました。

３.展開チャネル

小売店を中心に、スーパーやコンビニエンスストア、学校や工場の食堂・売店などでの展開を目指します。

-記-

- 商品名・容量 １.KIRIN iMUSE Refreshing Drink Lemon & Yogurt Flavored 430ml２.KIRIN iMUSE Refreshing Drink Lemon & Yogurt Flavored 430ml・24本パック- 発売地域 ベトナム- 発売日 2026年6月15日（月）- 価格 １.12,000ベトナムドン ２.288,000ベトナムドン