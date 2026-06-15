【6月19日(金)開催_対面セミナー】「変われないのは「妖怪」のせい？正論も、犯人探しも辞めて「組織の妖怪」を退治しよう

株式会社ソフィア■背景と目的

なぜ「緻密な計画」や「最新の仕組み」を導入しても現場は変わらないのか？

その正体は、社員の能力不足ではなく、

組織の深層に潜む「強力な固定観念（メンタルモデル）」にあります。

変化を前にこれまでの慣習にしがみつくのは、組織の「合理的な防衛反応」でもあります。

この停滞を打破するには、正解を押し付けるのではなく、

問題を「人」から切り離し、今起きていることを安全に語り合える場が必要です。



本ワークショップでは、組織の停滞原因を人格から切り離し、

「妖怪」に見立てて可視化するメソッドを体感いただきます。

語りづらい組織の病理をメタファーに置き換えることで、

心理的安全性を確保し、変革に向けた共通言語を構築します。

「優れた施策を打っても現場が冷笑的」「変化を恐れる風土が根深い」といった

適応課題に対し、ユーモアと論理で切り込む具体的なアプローチを支援事例とともにご紹介します。

■こんな方におすすめ

・大企業の人事、人財開発、組織開発、経営企画部門の責任者・担当者

・社内変革やプロジェクト（DX、業務改善、理念浸透など）を推進しているが、現場の巻き込みや行動変容に限界を感じている企業の責任者・担当者

※コンサルタント、プロジェクト支援を事業とされている業種の参加はお断りいたします。

業務提携などのお申し出については別途ご連絡ください。

※1企業から複数名参加の場合も、お1人ずつ下記フォームよりお申込みください。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/75_1_e6823e5c149877e839cc87dc3088184e.jpg?v=202606151251 ]

お申込みはこちら :https://peatix.com/event/5037248

■参考資料『チェンジマネジメント・組織風土改革【事例集】 』 無料資料ダウンロード(https://www.sofia-inc.com/download_Culture_Change_jireisyu)

本報告書が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

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■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

●本件に関する問い合わせ先

株式会社ソフィア 担当：近田・森

TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com

東京都中央区日本橋人形町1-8-4 東商共同ビル 4階 https://www.sofia-inc.com/