昨夏40℃超えの酷暑日を記録した府中市へ″ひと涼み応援キッチンカー″を出動！熱中症対策飲料「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ」を6月26日(金)・27日(土)2日間、府中駅前で無料提供

キリンビバレッジ株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）は、2026年から熱中症対策の啓発活動の新たな取り組みとして、"ひと涼み応援キッチンカー"を実施します。昨年40℃超えの酷暑日を記録し、暑さによる健康リスクが生じやすい地域のひとつにキッチンカーで訪れ、熱中症対策を呼びかけます。

6月26日（金）・27日（土）の2日間、東京都府中市・府中駅前「光と風の広場」にて、「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ」をはじめとした「キリン 世界のKitchenから」シリーズの熱中症対策飲料2,400本を無料で提供します。

「ひと涼み応援キッチンカー」は、『熱中症予防声かけプロジェクト』が主体となり、プロジェクトを応援する様々なスペシャル応援企業のサポートのもと運営されます。各種イベントやセミナー、小学校、工事現場など、さまざまな暑さを伴う"シーン"や"場"に専用キッチンカーで訪れ、熱中症対策の声かけを行いながら、その場に合った暑さ対策グッズや商品を提供する取り組みです。

今回はキリンビバレッジがサポートする取り組みの実施場所として、関東エリアで昨年40℃超えの酷暑日を記録した地域の中から、自治体が抱える暑さの課題や住民の声を踏まえて検討し、東京都府中市に決定しました。

“ひと涼み応援キッチンカー”出動 実施概要

- 場所：府中駅前「光と風の広場」（東京都府中市宮町1丁目41-1）- 実施期間：2026年6月26日（金）・27日（土）の2日間- 配布時間：10：00 ～ 16：00- 内容：“ひと涼み応援キッチンカー”を通じて、下記の商品をおひとり様1本限り無料で提供します。・キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500mlPET・キリン 世界のKitchenから ライムソルト 500mlPET・キリン 世界のKitchenから ソルティライチソーダ 500mlPET（6月23日（火）新発売）

※すべて冷えた状態でのお渡しです。

※想定配布数に達し次第終了となります。

※大雨・荒天の影響により予告なく開催を中止させていただく場合がございます。

キリンビバレッジの熱中症対策の取り組みについて

当社は、熱中症対策の取り組みとして、2011年の「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ」の発売をはじめ、2019 年より社員の「熱中症対策アドバイザー」資格取得を進めています。今年も資格を持つ86名の社員が全国各地で「熱中症対策セミナー」などの啓発活動を行っています。

学校などに出向いて熱中症対策セミナーを開催したり、各地の自治体と協働で自動販売機などに告知ポスターを設置したり、消防局と協力して地域住民へ熱中症対策の呼びかけを行うなど、幅広く活動しています。

これら一連の取り組みが評価され、環境省と官民一体で取り組む『熱中症予防声かけプロジェクト』の『ひと涼みアワード2026』において、「クーリングシェルターひと涼みスポット等啓発部門」において最優秀賞を受賞しました。最優秀賞の受賞は9年連続となります。

【継続した取り組み】

全国の自治体に向けたクーリングシェルター応援施策

今年で3年目となる自治体向けクーリングシェルター応援施策では、熱中症予防声かけプロジェクトと協力しながら、クーリングシェルターでの啓発活動を行う自治体に向けて募集を行い、「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500mlPET」を提供いたします。参加自治体はクーリングシェルターを設置している全国47都道府県から『熱中症予防声かけプロジェクト』の専用募集ページを通じてを募集しました。その結果、応募のあった自治体の中から抽選を行い、全国43都道府県・46自治体への提供を開始しています。

＜昨年実施 クーリングシェルターでの活動の様子＞

クーリングシェルターについて

2024年4月1日（月）に全面施行された「改正気候変動適応法」に基づき、熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）が発表された際、誰もが利用できる暑さをしのげる施設として、自治体が指定した施設がクーリングシェルターです。公民館、図書館など、冷房施設を有し、誰にでも解放できるなど、いくつかの要件を満たした施設が指定されます。

「熱中症対策実行計画」では、中期的な目標として2030年までに熱中症による死亡者数を現状から半減させることを目指すことが盛り込まれています。また、地方公共団体や事業者、さらには国民に、それぞれの立場やシーンにおいて、熱中症予防に対する注意行動を各自の役割として推進するよう求めています。

『熱中症予防声かけプロジェクト』との連携について

『熱中症予防声かけプロジェクト（事務局：一般社団法人ジャパンデザイン／代表理事：山下太郎）』は、全国の地方自治体や官公庁、企業、民間団体が官民一体で取り組む、熱中症予防を目的としたプロジェクトです。「声をかける」というコミュニケーションの力で熱中症による死亡者をゼロにすることを目指して2011年に発足し、今年で16年目となりました。

当社は、プロジェクトの目的に賛同し、2015年から『熱中症予防声かけプロジェクト』に参画しています。

『熱中症予防声かけプロジェクト』が推進する「～あなたの街の～ひと涼みスポット」について

『熱中症予防声かけプロジェクト』では2011年プロジェクト発足当初から国民の皆さまが暑いと思ったときに逃げ込める場所として『ひと涼みスポット』を増やす活動を行っています。「改正気候変動適応法」によって、従来進めていた『ひと涼みスポット』活動を、街単位で増やしていく活動に変え、名前も『～あなたの街の～ひと涼みスポット』と変更し、自治体とも連携し「熱中症」による被害者を官民一体で減少させる事を目指します。『ひと涼みスポット』は、その街の自治体と連携する事により、街のクーリングシェルターにもなります。

本プロジェクトは『～あなたの街の～ひと涼みスポット』の活動において「ながらひと涼み」を提唱しており、地域に店舗や施設をお持ちの皆さまにとっても、熱中症対策の啓発における地域貢献と事業活動を同時に実現できる取り組みとなっています。

「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ／ライムソルト／ソルティライチソーダ」について

「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ」は2011 年の発売当時より、「塩分・水分補給」の訴求を継続して行っており、「おいしい熱中症対策飲料」※1として多くのお客様に支持されています。暑さが続く中でも「夏を楽しみたい」というお客様の想いに寄り添う熱中症対策を提案しています。2025年5月には「キリン 世界のKitchenから ライムソルト」を期間限定で発売し、「キリン 世界のKitchenから」シリーズの2025年の販売数量は前年比約106％※2と好調でした。

※1 「熱中症対策」表示ガイドラインの適用条件（少なくとも、飲料100ml あたり食塩相当量0.1～0.2gを含む）を満たしています

※2 2025年1月～2025年12月当社出荷数量に基づく（前年同期比）

＜商品情報＞

・「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ」シリーズについて

タイ・チェンマイで暑さをおいしく乗りきるために、塩とフルーツと氷を組み合わせて作るタイ伝統の冷たいデザート「ローイゲーオ」からヒントを得て開発しました。旬のライチにひとつまみの沖縄海塩を加えたやさしい甘みのすがすがしい味わいで、おいしく塩分・水分補給※3ができる果汁飲料※4です。

※3 食塩相当量 0.11g/100ml（ソルティライチベースは 5 倍希釈時に食塩相当量 0.11g/100ml になるように設計しています

※4 果汁10％ ぶどう・グレープフルーツ・ライチ

・「キリン 世界のKitchenから ライムソルト」について（4月21日再発売）

太陽の国メキシコの台所の知恵から、ライムと塩のおいしい組み合わせをヒントにした熱中症対策できる※1果汁飲料※5です。摘みたてライムと岩塩を使用し、暑い季節でも飲みやすい、すっきり爽やかな香りとジューシーな味わいでご好評をいただいています。

※5 果汁10％ ライム・グレープフルーツ

・「キリン 世界のKitchenから ソルティライチソーダ」について（6月23日新発売）

タイの台所の知恵から、ライチ×沖縄海塩のすがすがしいおいしさで塩分・水分補給※6ができる炭酸飲料です。厳しい暑さでも、はじける炭酸が渇いたカラダにしみわたる気持ちよさを目指して、多くのお客様に支持されているソルティライチに炭酸を合わせました。シュワッと爽やかなおいしさがうれしい味わいです

※6 食塩相当量 0.11g/100ml