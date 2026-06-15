和食さと 『初夏の北海道フェア食べ放題』人気一品グランプリ 結果発表!!

SRSホールディングス株式会社

人気メニュー決定を記念し特別クーポンを発行！

■和食さとアプリ会員様により『初夏の北海道フェア食べ放題』から人気の一品料理のランキングが決定!

国内202店舗を展開する「和食さと」では、さと公式アプリにて、2026年6月1日(月)～6月10日(水)の期間中「TOP3を予想！『初夏の北海道フェア食べ放題』人気一品グランプリ」を開催しておりました。おかげさまで5,000票以上の投票をいただき、人気ランキングが決定しましたので、その投票結果をお知らせします。この結果をぜひ和食さとの北海道食べ放題コースでの注文にお役立てください。さらに、TOP3にランクインしたメニューは単品としてもご用意しており、今回の結果発表を記念してアプリ限定で「単品 帆立のお造り 50円OFF」「単品 帆立にぎり 50円OFF」「帆立塩ラーメンとミニ北海海鮮ちらし 200円OFF」の3つのクーポンを、6月15日(月)～6月21日(日)期間限定で配信します！この機会に人気の北海道グルメメニューの美味しさを味わってみませんか？皆様のお越しをお待ちしております！

■ 「TOP3を予想！『初夏の北海道フェア食べ放題』人気一品グランプリ」結果発表

第1位 帆立のお造り

肉厚で滑らかな舌触りと、噛むほどに広がる旨味がたまらない

美味しさ。

第2位 帆立にぎり

帆立の旨味にコクのある甘み、そこにシャリの酸味が絶妙にマッチ！

ぷりぷりとした弾力のある食感もたまりません。

第3位 ミニ帆立塩ラーメン

塩味のスープに、とろろ昆布の旨味と酸味が合わさって、更なる美味しさに。香ばしく炙った帆立も美味しさの秘訣です。

第4位～第10位の結果はこちら！

第4位 甘えびのお造り

第5位 スープカレー(小ごはん付)

第6位 ミニ豚丼

第7位 バスクチーズケーキ

第8位 きたあかりのポテトフライ(ケチャップ＆マヨ)

第9位 炙りとうもろこし

第10位 ハスカップの葛アイス

【グランプリ実施概要】

2026年6月1日(月)～6月10日(水)の期間中、和食さとアプリ会員様限定で投票を募集。

全て的中された方の中から抽選で10名様に「和食さとお食事券 5,000円分」をプレゼント。

さらに今回投票にご参加いただいた全アプリ会員様に「和食さとブランドスタンプ」を1ポイント贈呈。

■結果発表記念！アプリ限定特別クーポンを配信

和食さと公式アプリから以下のクーポン3種がご利用いただけます。

期間内なら何個でも、1回の注文で5つまで値引き可です。

第1位「帆立のお造り」を単品でも楽しめるクーポン『単品 帆立のお造り 50円OFF』

■クーポン概要

・有効期間 6月15日(月)～6月21日(日)

(1)単品 帆立のお造り 50円引

(2)単品 帆立にぎり 50円引

(3)帆立塩ラーメンとミニ北海海鮮ちらし 200円引

■期間限定「初夏の北海道フェア食べ放題」なら北海道グルメが食べ放題で楽しめる!!

和食さとでは、5月下旬から期間限定コース「初夏の北海道フェア食べ放題」を販売中。今回のグランプリで投票対象となったメニューの他、北海道産食材を楽しむアレンジ寿司や、きたあかり使用メニュー、旨味たっぷりな海鮮を楽しむ丼メニューなど、バラエティ豊かな一品を多数しております。

(初夏の北海道フェア食べ放題コースは7月8日(水)終了予定)

■お得な和食さとアプリ、ぜひご利用ください！

詳しくはこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000908.000122416.html

和食さとアプリでは最新情報のお知らせや、『アプリ限定クーポン』でお食事をよりお得にお楽しみいただけます。また来店ごとにポイントがたまる『スタンプ機能』、来店予約・お持ち帰り注文をアプリ内から直接行える『来店予約機能』『お持ち帰り注文』や、新メニュー・キャンペーン情報の発信、メニューの閲覧など機能充実！この機会にぜひご登録ください。

※本アプリはスマートフォン専用サービスとなり、対応OS・バージョンは和食さとアプリ専用HPをご覧ください。

■「和食さと」について

和食さと公式アプリHPはこちら！ :https://sato-res.com/sato/app/

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(http://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/