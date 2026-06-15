カンファレンス「Web Marketing Summit 2026 AI検索「ゼロクリック時代」の勝算ルート」にMomentum登壇決定！

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、2026年6月24日（水）に開催されるセミナー「Web Marketing Summit 2026 AI検索「ゼロクリック時代」の勝算ルート」（主催：ブルースクレイ‧ジャパン株式会社、 株式会社ガラパゴス）に登壇することをお知らせいたします。

カンファレンス概要

今、WebマーケティングはGoogleのAI概要や「ゼロクリック・サーチ」の台頭により、Webサイトへの「流入が急減する」というパラダイムシフトを迎えています。

もはや、単一のマーケティング手法で生き残ることは不可能です。

そこで、「AI×検索広告」に強いブルースクレイ・ジャパンと、「AI×人の制作PDCA」を推進するAIR Design（ガラパゴス）が共同主催として集結。

各領域のエキスパート企業合計23社を巻き込み、2日間にわたってAI検索時代における「全ファネルの最適解」を語り尽くします！

2026年後半の必勝ロードマップをここで手に入れてください。

カンファレンス詳細

- 日時 ：6月24日（水）10:00-15:406月25日（木）10:00-16:10- 開催方法：オンライン- 参加費：無料- 主催企業：ブルースクレイ‧ジャパン株式会社、 株式会社ガラパゴス

お申し込みはこちら：https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=momentum

登壇者紹介

Momentum株式会社 マーケティング＆PRG 由井 銀河

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。

エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。

新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という理念のもと、全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。これらの取り組みは、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp