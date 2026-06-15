【インターゲートホテルズ】人気の「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」夏メニュー提供開始　提供期間：2026年6月15日（月）～2026年９月14日（月）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、シェフがひと手間加えた人気の「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」に、色鮮やかな旬の野菜と冷たい麺料理で暑さを凌ぐ夏メニューの提供を開始いたしました。

夏メニュー イメージ地域限定メニュー テーマ：冷製和風麺料理 イメージ

当社のブランドステートメント「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化するホテルである、価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、季節ごとにシェフがひと手間加えた50種類以上の朝食をブッフェ形式でご提供しております。

今回登場する夏メニューでは、色とりどりの野菜をグリルし味噌と豆乳のソースでいただく「オレガノ香るロースト野菜 バーニャカウダーソース」や、ピリ辛さとゴマの香ばしさが野菜の旨味を引き立てる「あらびきポークのゴマ担々夏野菜」、爽やかなレモンの酸味とスパイスの香りを味わうモロッコ風煮込み料理「シトロン・モロッカン・チキン」など、彩り豊かな夏野菜を豊富に使った五味を感じる料理をご用意いたしました。

また、今回の地域限定メニューのテーマは「冷製和風麺料理」。北関東で親しまれている「かて蕎麦 / 東京」をはじめ、「丹波黒豆そうめん 薬膳スープ / 京都」や「関西風冷やしきつねうどんと泉州水茄子の浅漬け / 大阪」など、各地域で親しまれる麺料理をさっぱり冷やしでお召し上がりいただけます。夏の暑さを乗り越える栄養満点な料理の数々を、ぜひお愉しみください。

【焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん 概要】

■提供期間

2026年6月15日（月）～9月14日（月）

■提供ホテル

ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 / ホテルインターゲート金沢 /

ホテルインターゲート大阪 梅田

京都：丹波黒豆そうめん 薬膳スープ

■料金

大人 2,750円 小学生 1,375円 幼児 650円

※料金すべて税込

※幼児は 4歳以上有料、3歳以下は無料

■営業時間

7:00 ～ 10:30（L.O.10:00）

広島：広島レモンの冷やし素麺 小鰯の天ぷら添え

■夏メニュー（メニューは一部日替わりでのご提供となります）

～地域限定 冷製和風麺料理～

ホテルインターゲート京都 四条新町：丹波黒豆そうめん 薬膳スープ

ホテルインターゲート東京 京橋：かて蕎麦

ホテルインターゲート広島：広島レモンの冷やし素麺 小鰯の天ぷら添え

ホテルインターゲート金沢：冷やし 小松うどん

ホテルインターゲート大阪 梅田：関西風冷やしきつねうどんと泉州水茄子の浅漬け

オレガノ香るロースト野菜 バーニャカウダーソースあらびきポークのゴマ担々夏野菜イサキとカポナータのオーブン焼きファルファッレと緑野菜のサラダ夏野菜とひよこ豆のシャクシュカ風インサラータ・ディ・オルゾシトロン・モロッカン・チキンチャナサラダ

その他、鶏肉と茸の香味ソテー 長芋チップ添え / ベビー帆立と刻み揚げの酢味噌和え / 豚しゃぶとオ

クラのトマトクーリ / オクラと枝豆の塩麹胡麻風味 など

インターゲートホテルズ概要

■ホテルインターゲート京都 四条新町

京都府京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町387番

2018年3月1日開業 153室

お問合せ：075-255-2221

URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo/

■ホテルインターゲート東京 京橋

東京都中央区京橋3丁目7番8号

2018年4月1日開業 200室

お問合せ：03-5524-2929

URL：https://www.intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/

■ホテルインターゲート広島

広島県広島市中区鉄砲町5番16号

2019年1月15日開業 233室

お問合せ：082-224-6110

URL：https://www.intergatehotels.jp/hiroshima/

■ホテルインターゲート金沢

石川県金沢市高岡町2番5号

2019年3月16日開業 166室

お問合せ：076-260-7200

URL：https://www.intergatehotels.jp/kanazawa/

■ホテルインターゲート大阪 梅田

大阪府大阪市北区梅田2丁目5番2号

2021年4月1日開業 386室

お問合せ：06-6344-8800

URL：https://www.intergatehotels.jp/osaka-umeda/

【インターゲートホテルズ コンセプト】 公式HP：https://www.intergatehotels.jp/

ブランドコンセプト：All For Tomorrow ～「最高の朝」をお届けするホテル～

いい旅の起点となるここちよい朝。良質の睡眠はもちろんのこと、野菜をふんだんに使いひと手間加えた「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」や地域の「こだわりのコーヒー」が旅の始まりを演出。また、地域の魅力を発見できる「人と人」「ホテルと人」「地域と人」を繋ぐコミュニケーションの場としてご用意したラウンジスペースでは、地域の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催。 最高の朝を迎える、地域の文化に触れる旅をサポートするホテルです。

※「INTERGATE HOTELS」は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設）/ ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 / ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村（2026年7月開業予定）/ YOKI MATSUSHIMA（2026年8月開業予定）/ 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

インターゲートホテルズ

いい旅の起点となるここちよい朝。良質の睡眠はもちろんのこと、野菜をふんだんに使いひと手間加えた「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」や地域の「こだわりの朝のコーヒー」が旅の始まりを演出。また、地域の魅力を発見できる「人と人」「ホテルと人」「地域と人」を繋ぐコミュニケーションの場としてご用意したラウンジスペースでは、地域の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催。 最高の朝を迎える、地域の文化に触れる旅をサポートするホテルです。



※INTERGATE HOTELSは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



All For Tomorrow ～「最高の朝」をお届けするホテル～

ホテルインターゲート京都 四条新町（2018年3月1日開業）

ホテルインターゲート東京 京橋 （2018年4月1日開業）

ホテルインターゲート広島 （2019年1月15日開業）

ホテルインターゲート金沢 （2019年3月16日開業）

ホテルインターゲート大阪 梅田 （2021年4月1日開業）

URL：https://www.intergatehotels.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_hotels/