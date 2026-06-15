トリドールHD、アジア最大級のLGBTQ＋の祭典　Tokyo Pride 2026「Pride Festival」に4年連続ブース出展

株式会社トリドールホールディングス

「心的資本経営」を原動力に、世界中へ食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也、以下、トリドールHD）は、2026年6月6日（土）～7（日）に開催されたアジア最大級のLGBTQ＋の祭典「Tokyo Pride 2026」の「Pride Festival」にトリドールグループとして4年連続でブース出展しました。讃岐うどん専門店「丸亀製麺」のキッチンカーで参加し、イベント限定商品として、カラフルなライスクリスプをうどーなつにまとわせた「虹色うどーなつ」を販売しました。

トリドールHDは「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、国内外でさまざまな飲食ブランドを運営し、世界中のお客さまに「食の感動体験」を提供しています。その実現のために、ダイバーシティ＆インクルージョンが重要な要素のひとつと捉え、2020年から本格的に取り組みを開始しました。多様な人材が安心して自分らしく働き、挑戦し続けられる環境を整えることは、持続的な価値創出に不可欠であると捉えています。

当社は「Tokyo Pride」が掲げる“多様性が尊重され、誰もが自分らしく生きられる社会を目指す”という想いに共感し、トリドールグループとして4年連続で参加を継続しています。本取り組みを通じて、多様性を尊重する社会の実現に貢献するとともに、従業員が自分らしく働ける環境づくりを積極的に進めてまいります。

【Tokyo Pride 2026 出展の様子】

丸亀製麺のキッチンカーで、イベント限定商品として多様性の尊重をイメージしたカラフルなライスクリスプをまとわせた「虹色うどーなつ」(税込400円)を販売しました。見ための楽しさやザクザク食感のうどーなつは多くのお客様から好評の声をいただきました。

また、会場ではトリドールグループのLGBTQ＋への取り組みを紹介したうちわの配布を行ったほか、当社の社内取り組みに関するアンケートを実施し、ご協力いただいた方へオリジナルグッズを進呈しました。



イベント初日には、トリドールHD代表取締役社長の粟田も会場に駆けつけ、来場者との交流を通じて、本取り組みに込めた想いを発信しました。

【トリドールグループのLGBTQ+への取り組み】

・ダイバーシティ推進基本方針の策定

・LGBTQ+研修の実施

・同性パートナーシップ制度の施行

・社外相談窓口の設置

・アライコミュニティ活動

・従業員が閲覧可能なダイバーシティチャネルでの情報発信

【Tokyo Pride 2026開催概要】

正式名称：Tokyo Pride 2026

期 間：2026年6月6日（土）～6月7日（日）

場 所：代々木公園イベント広場＆野外ステージ他

主 催：特定非営利活動法人 東京レインボープライド

公式サイト： https://pride.tokyo/

トリドールホールディングスについて

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。

トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。

今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。