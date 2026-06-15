米津玄師「烏」リリース記念！JOYSOUNDのカラオケで歌って、オリジナルQUOカードが当たるチャンス！

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株式会社エクシング


USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、米津玄師の2026 NHKサッカーテーマ『烏』リリースを記念して、オリジナルQUOカードが当たる「米津玄師『烏』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、本日6月15日（月）から開催します。



本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、「烏」を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで烏×JOYSOUND オリジナルQUOカードを抽選で50名様にプレゼント！なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。



この機会をお見逃しなく、米津玄師とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。



＝＝　米津玄師『烏』×JOYSOUND コラボキャンペーン　概要　＝＝



◆実施期間：2026年6月15日（月）11:00　～　2026年7月31日（金）23:59



◆対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX



◆参加方法：対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。



※1曲につき1日1回応募できます。当選はお一人様につき1回のみ有効となります。



【課題曲】　烏



◆プレゼント：烏×JOYSOUND オリジナルQUOカード…50名様



▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1615



▽『キョクナビアプリ』詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp