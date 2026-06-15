米津玄師「烏」リリース記念！JOYSOUNDのカラオケで歌って、オリジナルQUOカードが当たるチャンス！

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、米津玄師の2026 NHKサッカーテーマ『烏』リリースを記念して、オリジナルQUOカードが当たる「米津玄師『烏』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、本日6月15日（月）から開催します。

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、「烏」を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで烏×JOYSOUND オリジナルQUOカードを抽選で50名様にプレゼント！なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。

この機会をお見逃しなく、米津玄師とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。

＝＝ 米津玄師『烏』×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ＝＝

◆実施期間：2026年6月15日（月）11:00 ～ 2026年7月31日（金）23:59

◆対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX

◆参加方法：対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。

※1曲につき1日1回応募できます。当選はお一人様につき1回のみ有効となります。

【課題曲】 烏

◆プレゼント：烏×JOYSOUND オリジナルQUOカード…50名様

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1615

▽『キョクナビアプリ』詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp