デザミス、U-motion(R)上でAI業務支援機能「U-コンシェルジュ」の提供を開始

デザミス株式会社

デザミス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役兼CEO：清家浩二、以下：デザミス）は、牛の行動モニタリングシステム「U-motion(R)」において、AI業務支援機能「U-コンシェルジュ」の提供を開始しました。

U-コンシェルジュは、U-motionの利用方法に関する質問への回答に加え、AI-OCRによる個体識別番号の読み取り、個体情報の確認・登録作業を支援する機能です。これにより、導入牛登録や個体情報確認にかかる手間を削減し、牧場現場の業務効率化を支援します。



デザミスは、これまでコミュニケーションツール「Chumly（チャムリー）」などで培ってきたAI活用の知見も生かしながら、U-motion上で利用できるAI機能を段階的に拡充してまいります。

開発の背景～現場の手間を減らし、牛と向き合う時間をもっと長く～

畜産現場では、導入牛の登録や管理業務において、個体識別番号をもとに情報を検索し、手作業で入力・登録を行う場面が多く存在します。

特に複数頭をまとめて登録する際は、個体情報の確認や入力を繰り返す必要があり、作業時間の増加や入力ミスのリスクが現場担当者の負担となっています。

デザミスはこうした課題を解決するため、AIを活用してU-motion上で個体情報の確認や登録作業を支援する「U-コンシェルジュ」の開発を進めてきました。

個体情報管理を効率化することで、現場担当者がより飼養管理に集中できる環境づくりを目指します。

主なリリース機能

・U-motionの使い方をサポート

「分娩兆候指数の見方が知りたい」

「発情アラートの意味を確認したい」といったU-motionの利用方法に関する質問に対し、AIが即座に回答します。

これまでカスタマーサポートへの問い合わせが必要だった内容も、必要なタイミングで確認できるようになります。

なお、従来通りカスタマーサポートによる問合せ体制も継続し、お客様の状況に応じたサービスの提供を行ってまいります。

・AI-OCRによる自動読み取りで個体登録作業を支援

AI-OCR機能と組み合わせることで、個体識別番号が記載された一覧表や資料を撮影・読み取りし、そのままU-motionへ登録ができます。複数頭の登録における確認・転記作業を効率化し、作業負荷の軽減に貢献します。

今後の展望

リリース機能一覧作業時間を削減詳細はこちら :https://youtu.be/D0yvs3raJbY?si=5TxKhVOO4pqPcVvL

デザミスは今回のU-motionへの「U-コンシェルジュ」搭載を起点に、U-motion上で利用できるAI機能を段階的に拡張してまいります。

今後は、個体情報の確認・登録に加え、各種入力作業、牛の状態の確認など、牧場現場の日常業務を支援する機能を強化していく予定です。

さらに将来的には、U-motionに蓄積される飼養管理データや業務記録を活用し、AIが現場業務や経営判断を支援できる基盤づくりを進めてまいります。

デザミスは、AIを現場で実際に活用できる仕組みとして段階的に実装し、畜産現場が抱える業務負荷や人材不足などの課題解決に貢献してまいります。

会社概要～国内No.1※のデザミス、「AI」とさらなる進化へ～

デザミスは、Mission「データから世界の農業を変える」、Vision「農家と共に次のステージへ」のもと、畜産現場で生まれるデータを活用し、農家の現場業務と経営判断を支援するサービスを展開しています。

主力サービスである牛の行動モニタリングシステム「U-motion(R)」では、センサーで取得した行動データを活用し、発情・疾病・分娩兆候などの把握や日々の飼養管理を支援しています。また、畜産現場が抱える環境課題にも取り組んでいます。



デザミスはこれからも、データとAIの力を活用し、農家の現場業務と経営判断を支えるパートナーとして、価値創出を進めてまいります。

※参考：富士経済 2025/11/13発刊『アグリ＆水産養殖ビジネスの現状と将来展望 2025』―2024年実績に基づく市場シェア

デザミス株式会社

代表取締役：清家浩二

本社所在地：東京都江東区青海 2-7-4 the SOHO 417

HP：https://www.desamis.co.jp

本件に関するお問い合わせ

デザミス株式会社 CEO室 広報担当：今

Tel：03-6380-7239

Email：pr_wg@desamis.co.jp