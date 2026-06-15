【重版決定!!】涙と共感の声が続々『たまさんちのホゴネコ２』話題の保護猫コミックエッセイ。感謝を込めて、SNSプレゼントキャンペーンも開催

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社より2026年1月28日に発売した『たまさんちのホゴネコ２』（著・tamtam）が、このたび重版となりました。

本書は、保護猫たちとの日々や預かりボランティア活動の現実を描いた人気コミックエッセイシリーズ最新刊です。発売以来、「涙なしでは読めなかった」「命について改めて考えた」「猫好き以外にも読んでほしい」といった感想が数多く寄せられ、読者の共感が口コミで広がっています。

重版を記念し、日頃のご愛読への感謝を込めてSNSプレゼントキャンペーンを実施。保護猫たちの物語を通じて、命の尊さや動物福祉について考えるきっかけを届け続けます。

★ 重版記念 SNSプレゼントキャンペーンを開催

『たまさんちのホゴネコ２』（著：tamtam）の重版を記念して、読者の皆さまへの感謝を込めたSNSプレゼントキャンペーンを開催いたします。（Instagramのフォロー・投稿が条件となります） 今回は、犬・猫の健康を支えるペットベッドブランド「イチリンペット」ご協力のもと、猫ちゃん・わんちゃんとの暮らしに役立つ人気アイテムをご用意しました。 さらに、ご当選者全員に著者・tamtamによる「似顔絵」をプレゼント！人物はもちろん、愛犬・愛猫など動物の似顔絵も対象です。詳細は、「LaLa Begin（＠lalabegin_offi）(https://www.instagram.com/lalabegin_offi/)」または「tamtamさん（＠tamtam__111）(https://www.instagram.com/tamtam__111/)」の公式インスタグラムをご覧いただき、ぜひ本書のご感想とともにご応募ください。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DZCizp5FEeg/?img_index=1

残された時間で教えてくれたこと「一生消えない大事なもの」

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著者プロフィール：tamtam

公益社団法人の動物保護団体に勤務後、生活の傍らで保健所から犬猫を預かり里親を探す “一時預かりボランティア” を細々と続ける。2018年から自身の経験を通した漫画をインスタグラムに投稿し、話題を呼ぶ。これまでに、『たまさんちのホゴイヌ』『たまさんちのホゴネコ』『たまさんちのホゴイヌ２』（すべて世界文化社）を出版。

■Instagram：＠tamtam__111

■YouTube ：@tamtam__111

■X：＠tamtam__111

刊行概要

『たまさんちのホゴネコ２』

■著者：tamtam

■発売日：2026年1月28日（水）

■定価 ：1,540円（税込）

■判型 ：A5・144ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10154765.html

https://amzn.asia/d/ebDGSR7

大好評！「たまさんちのホゴイヌ・ホゴネコ」シリーズ

『たまさんちのホゴイヌ』

知ってほしい。それは、命と愛の物語。

保護犬との生活を描いた話題のコミックエッセイ



■著者：tamtam

■発売日：2022年10月28日（金）

■定価：1,540円(税込)

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10103580.html

『たまさんちのホゴネコ』

「今を生きる」、小さな命の物語。

6匹の愛すべきホゴネコたちとのかけがえのない日々の体験記

■著者：tamtam

■発売日：2023年10月25日（水）

■定価：1,540円(税込)

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10103311.html

『たまさんちのホゴイヌ２』

話題沸騰！保護活動コミックエッセイ待望の第３弾！

涙なしには読めない、ホゴイヌたちの奇跡の物語

■著者：tamtam

■発売日：2025年2月28日（金）

■定価 ：1,540円（税込）

■発行 ：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10131173.html