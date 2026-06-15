Lypo-C、POP-UP「バリア×ビタミンCチャージ」を代官山 蔦屋書店にて6月22日（月）より開催

株式会社スピック

株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田崇行）は、2026年6月22日（月）から7月13日（月）までの期間、代官山 蔦屋書店1号館2階 美容・ウェルネスフロア にて、リポソーム型サプリメント「Lypo-C（リポシー）」 のPOP-UP「バリア×ビタミンCチャージ」を開催します。

紫外線や冷房などの影響を受けやすい夏に向けて、内側からのバリアケアに着目。ビタミンCにセラミドを取り入れた、内側からのコンディションケア提案として、初となる「Lypo-C Vitamin C＋Cera」主軸のPOP-UPを展開します。

本POP-UPでは、「Lypo-C Vitamin C」と「Lypo-C Vitamin C＋Cera」の製品販売に加え、1分でできる「コンディションチェック※」や、土日限定の「Lypo-C Vitamin C＋Cera」試飲ブース、専門スタッフによるアドバイスを実施。ご自身に合ったインナーケアを体験できる機会をお届けします。

夏こそ取り入れたいセラミドケア

「Lypo-C Vitamin C＋Cera」は、セラミド×ビタミンC×ナイアシンアミドの3成分を配合したリポソーム型セラミドサプリメントです。「Lypo-C」が培ってきたリポ・カプセルテクノロジーを活用し、水に溶けにくいセラミドを日常に取り入れやすいかたちで配合しています。

夏は汗や皮脂の影響で乾燥を感じにくい一方、紫外線や冷房など外的環境の影響を受けやすい季節です。本POP-UPでは、内側からのコンディションづくりに着目し、毎日のセルフケアにセラミドを取り入れる新たな選択肢として「Lypo-C Vitamin C＋Cera」を紹介します。

セラミドを仕込む「夏のコンディションづくり」体験

会場限定コンテンツとして、ご自身のケア充実度を手軽に確認できる「コンディションチェック※」を実施します。現在のコンディションやケア習慣を振り返り、これからの季節に向けたセルフケアのヒントを知ることができます。

また、土日限定で「Lypo-C Vitamin C＋Cera」の試飲ブースを実施します。「まずは試してみたい」「どんな味か知りたい」「どのように取り入れればよいか知りたい」といった方に向けて、実際にお試しいただける機会を用意。さらに、専門スタッフによるアドバイスにより、ご自身のライフスタイルや日々の習慣に合わせた取り入れ方をご紹介します。

夏の過ごし方が、秋冬のコンディションを左右することも。未来のために、今から始める“先行ケア投資”として、内側からのバリアケアに触れる体験をお届けします。

※コンディションチェック：本チェックはアンケートに基づく美容情報の提供を目的としており、医学的診断や測定を行うものではありません。

開催概要

Lypo-C POP-UP「バリア×ビタミンCチャージ」

開催期間：2026年6月22日（月）～7月13日（月）

開催時間：9:00～22:00（※初日は13:00～、最終日は20:00までの営業となります。）

会 場 ：代官山 蔦屋書店 1号館2階「美容・ウェルネスフロア」

住 所 ：東京都渋谷区猿楽町17-5

入場料 ：無料

※試飲体験および専門スタッフによるアドバイスは土日限定（10:00～18:00）

※試飲は代官山 蔦屋書店 1号館入口前、販売は1号館2階「美容・ウェルネスフロア」にて実施

販売商品

◆Lypo-C Vitamin C＋Cera

28包入 \13,460（税込）7包入 \3,700（税込）

◆Lypo-C Vitamin C

30包入 \7,776（税込）



購入特典

「Lypo-C Vitamin C＋Cera」（28包入）を1箱ご購入で、「バリア×ビタミンCチャージセット」（「Lypo-C Vitamin C」 3包＋「Lypo-C Vitamin C＋Cera」 3包）をプレゼントします。

※特典のお渡しは1号館2階【有人レジ】での購入に限ります

※ご購入箱数にかかわらず、特典はお一人さま1点限りとなります。

※セルフレジでのご購入は対象外

※特典はなくなり次第終了

「Lypo-C」（リポ・カプセル）は、吸収率にこだわり、リポソーム技術を活用して開発されたサプリメントブランドです。この技術は、医学博士の柳澤厚生氏との長年の共同開発によって生まれました。Lypo-Cは、ビタミンCの体外へ排出されやすい性質を考慮し、リポソーム化によりその吸収効率を向上させることを目指しました。

2015年の発売以来、医療現場をはじめ、美容・健康業界のプロフェッショナルたちに広く支持され、医療機関やサロン、専門店などを中心に日本全国3,500店以上*で取り扱われています。

*2026年3月末時点

Lypo-C 公式ショップ：https://lypo-c.jp/

株式会社スピック（SPIC）は、「未来の健康を、つくる。」を目指し、サプリメント、クリニック、スポーツ、ライフスタイルなどの領域を横断し、ウェルネス事業を展開する企業です。

株式会社スピック：https://spic.com