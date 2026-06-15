【宮崎×福岡】写真納品・セレクトと即時納品を支援する新サービスブランド「ZIKUX」を発表

株式会社よしみカメラ

株式会社 よしみカメラ（本社：宮崎県宮崎市霧島、代表取締役：一木尚敏）は、福岡の開発会社・

村上開発合同会社（本社：福岡県太宰府市国分、代表：村上敏彦）と共同で、プロフォトグラファーの写真納品・共有・受け渡し業務を支援するクラウド型ワークフロー支援サービスブランド「ZIKUX（ジクス）」を発表します。

ZIKUXは、撮影後の写真確認・セレクト・大容量データ納品を支援する「ZIKUX MEDIA PASS（ジクス メディアパス）」と、撮影現場で写真をすばやく届ける即時納品サービス「ZIKUX LIVE SHOOT（ジクス ライブシュート）」の2サービスで構成され、2026年7月1日より提供を開始します。

近年、写真業界では人手不足や少人数運営、撮影業務のワンオペ化により、撮影後の写真整理、写真のセレクト確認、データ納品、再送対応といった「撮影以外の業務負担」が課題となっています。撮影現場を知るよしみカメラの企画力と、村上開発合同会社のソフトウェア企画力・開発力を組み合わせ、プロフォトグラファーや写真館が抱える「撮影以外の納品業務」の負担軽減を目指します。

両サービスは、2026年7月1日より提供開始し、導入検討のための無料体験利用も受け付けます。

開発の背景

プロフォトグラファーや写真館の現場では、撮影そのものだけでなく、撮影後の写真整理、写真データアップロード、共有URLの送付、写真セレクトの確認、ダウンロード案内など、多くの納品関連業務が発生します。

また、イベント撮影や撮影会、スポーツ撮影などの現場では、撮影した写真をできるだけ早くお客様へ届けたいというニーズも高まっています。一方で、現場での即時納品や撮影後のデータ共有をスムーズに行うには、スタッフの手間や運用負担が大きくなる場合があります。

こうした撮影業務の裏側にある「見えにくい負担」を軽減し、フォトグラファーが撮影やクリエイティブに集中できる環境をつくるため、よしみカメラと村上開発は、プロフォトグラファー向けクラウド型ワークフロー支援サービスブランド「ZIKUX」を企画しました。

宮崎の現場視点と福岡の開発力が生んだ、九州発の共創プロジェクト

よしみカメラは、1956年創業のカメラ専門店として、長年にわたり撮影現場向けの機材・用品を企画・販売してきました。撮影時における窓ガラスへの映り込みを軽減する撮影補助用品「忍者レフ」は、累計約4万個を販売するなど、撮影現場の困りごとを解決する製品づくりにも取り組んできました。また、よしみカメラは自社でも写真館・写真スタジオを運営し、記念写真、広告撮影、商品撮影、建築撮影、イベント撮影、学校写真など、さまざまな撮影業務を行っています。その中で、撮影後のデータ整理、写真の確認、セレクト対応、納品案内、再送対応といった業務が、現場スタッフやフォトグラファーにとって大きな負担になっていることを自社の現場でも感じてきました。

また、村上開発は、証明写真向けAIトリミングソフトウェア「フォトリミ（PHOTORIMI）」をはじめ、写真館・カメラマンが抱える業務上の不便や負担を解決するソフトウェアの開発・提供を行ってきました。

ZIKUXは、よしみカメラが自社の撮影現場で感じてきた課題と、村上開発が写真館・カメラマンへのヒアリングを通じて把握してきた業務上の不便や負担をもとに、両社が共同で企画・展開するサービスです。

プロフォトグラファーや写真館の現場に共通する、納品業務の負担軽減を目指します。

ZIKUXとは

ZIKUXは、プロフォトグラファー向けサービス群を展開する、クラウド型ワークフロー支援サービスブランドです。プロフォトグラファーの撮影業務の裏側にある、納品・共有・確認・受け渡しといった作業を効率化し、撮影後の納品業務や現場での即時提供をスマートに支援します。

Built for Creative Workflow.

ZIKUXの独自性：プロの現場に合わせた3つの特徴

1. カメラメーカーを問わず運用しやすい設計

ZIKUXは、特定メーカーのカメラ専用アプリではなく、プロの撮影現場で使われるさまざまな機材環境を想定したサービスです。複数メーカーのカメラが混在する現場でも、写真納品・共有の流れを一本化しやすい運用を支援します。

2. 既存の撮影・編集ワークフローを活かせる

ZIKUX LIVE SHOOTは、普段使用している各種テザー撮影ソフトウェアと組み合わせて運用可能です。これまでの撮影・取り込み・確認の流れを大きく変えずに、現場での即時納品や写真共有につなげることができます。

3. お客様側は専用アプリ不要・会員登録不要

写真を受け取るお客様は、専用アプリのインストールや会員登録を行わず、QRコードまたはURLとアクセスキーから、スマホやPCブラウザで写真を確認・ダウンロードできます。

2つのサービスの違い

ZIKUX MEDIA PASSについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76981/table/5_1_161037e92175b14ffcdc60d53fa69486.jpg?v=202606150351 ]ZIKUXが支援する2つの写真納品フロー

ZIKUX MEDIA PASSは、撮影後の写真確認、写真セレクト、大容量データ納品を支援する写真納品・

写真セレクトサービスです。お客様は専用URLまたはQRコードとアクセスキーから、スマホやPCブラウザで写真の確認、セレクト、ダウンロードを行うことができます。

JPGだけでなく、RAW、TIFFなどプロの現場で扱う大容量データの納品にも対応し、従来のファイル転送サービスで起こりがちな期限切れや再送対応の負担軽減を目指します。

主に、写真館での撮影データ納品、広告撮影・商品撮影・建築撮影などのクライアント確認、学校写真や記念写真の共有など、撮影後に写真確認やセレクトが発生する現場での利用を想定しています。

ZIKUX LIVE SHOOTについて

ZIKUX LIVE SHOOTは、撮影現場で撮影した写真をスピーディーに共有・納品する、イベント・撮影会向けの即時納品サービスです。

撮影した写真を現場で共有し、QRコードまたはURLとアクセスキーを通じて、お客様がスマホやPCブラウザから写真を確認・ダウンロードできる流れを支援します。普段使用している各種テザー撮影ソフトウェアと組み合わせて運用可能で、撮影会、イベント撮影など、即時性が求められる現場での活用を想定しています。少人数運営やワンオペ撮影会における業務効率化にも貢献します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76981/table/5_2_4bbdf2bfc380418d6951ae2b4bda09cf.jpg?v=202606150351 ]

※価格・サービス内容は発表日時点の情報です。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

提供開始とお試し利用について

両サービスは、2026年7月1日より提供を開始し、導入前に操作感を確認できるお試し利用も受け付けます。ZIKUX MEDIA PASSおよびZIKUX LIVE SHOOTでは、導入前に実際の納品・配布フローを確認できるお試し利用を受け付けています。詳細は各公式サイトよりご確認ください。

共同事業としての展開について

ZIKUXは、株式会社よしみカメラと村上開発合同会社が共同で展開する、プロフォトグラファー向けクラウド型ワークフロー支援サービスブランドです。

よしみカメラは、写真館・写真スタジオの運営や撮影現場で得た課題をもとに、サービスの企画・販売・運営を担当します。村上開発合同会社は、サービス設計・システム開発および技術面を担い、ZIKUXのサービス基盤づくりと事業展開をよしみカメラとともに推進します。

両社はこれまでも、村上開発合同会社が開発し、よしみカメラが販売する証明写真向けAIトリミングソフトウェア「フォトリミ（PHOTORIMI）」の展開で連携してきました。今回のZIKUXでは、よしみカメラの現場視点と、村上開発合同会社の開発力・サービス設計力を組み合わせ、写真業界の納品業務を支援するサービスとして共同で展開していきます。

企画・販売・運営：株式会社よしみカメラ

サービス設計・開発・技術運営：村上開発合同会社

共同展開：株式会社よしみカメラ、村上開発合同会社

株式会社よしみカメラ コメント

「私たちは、撮影現場で生まれる小さな不便を解決する製品づくりに取り組んできました。ZIKUXでは、撮影後の納品や受け渡しにかかる見えにくい負担を減らし、フォトグラファーがより撮影に集中できる環境づくりを目指します。」

会社概要

運営

株式会社 よしみカメラ

本社所在地： 宮崎県宮崎市霧島2-116-14

代表取締役： 一木 尚敏

HP：https://www.443c.com/

開発

村上開発合同会社

本社所在地： 福岡県太宰府市国分4-19-19

代表： 村上 敏彦

HP：https://ptrm.jp/company