神奈川個人タクシー協同組合が電脳交通の「DS」「DSコネクト」「タクシーCC」を導入、配車体制を強化

株式会社電脳交通

株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤 洋祐、以下「電脳交通」）は、神奈川県横浜市を中心に営業する神奈川個人タクシー協同組合（本部：神奈川県横浜市、代表理事長：安部 廣行、以下「神奈川個人タクシー」）が、クラウド型配車システム「DS」・外部サービス接続システム「DSコネクト」・配車業務委託サービス「タクシーCC」を導入し、運用を開始したことをお知らせします。

また、「DSコネクト」を活用することで、神奈川個人タクシーでは新たにタクシーアプリ「S.RIDE」および「Uber」の導入が実現しました。これにより、タクシー配車アプリおよび電話による配車依頼を一元的に管理できるようになり、配車業務の効率化と売上機会の拡大が期待されます。

■背景

神奈川個人タクシーは、横浜市を中心とした京浜エリアを営業区域とし、約400名の組合員が在籍する県内でも有数の規模を持つ個人タクシー協同組合です。このエリアは、観光やビジネス利用、羽田空港へのアクセスなど多様な移動ニーズが存在する都市型地域であり、同組合はこれまでベテランドライバーによる高品質な移動サービスを提供してきました。こうした中、観光客やビジネス利用者、訪日外国人の利用も多く、近年はアプリを活用した配車ニーズの高まりが見られます。

地域の移動を支える神奈川個人タクシーでは、多様化する利用者ニーズに応えながら安定した移動サービスを提供し続けるため、配車業務の効率化やデジタル対応の強化が求められていました。また、従来の配車システムについても、今後の環境変化にも柔軟に対応できる体制づくりが課題となっていました。

■電脳交通のサービス導入理由

神奈川個人タクシーでは、新たな配車システムの導入を検討するにあたり、

配車業務の効率化と一元管理に加え、拡大する配車アプリ需要への対応、夜間の安定運用、さらに今後のサービス拡張にも柔軟に対応できる運用基盤の構築を重視しました。

具体的には、以下の点が評価されました。

■導入による効果

- 配車業務の効率化と一元管理が可能であること- 配車アプリと連携し、拡大するアプリ需要に対応できること- 人員確保が難しい夜間においても配車業務の委託により安定的に運用できること- 今後のサービス拡張にも柔軟に対応できる運用基盤を構築できること

電話による配車依頼に加え、「S.RIDE」および「Uber」といった複数の配車アプリからの注文を、電脳交通が提供する車載タブレット1台・同一画面で一元的に管理できるようになりました。これにより、ドライバーは複数端末を使い分ける必要がなくなり、操作負担の軽減と運転への集中を両立しやすい環境が整います。あわせて、現行の業務フローを大きく変更することなく、電話とアプリを組み合わせたスムーズな配車を実現し、多様な移動ニーズへの対応力向上にもつながります。

また、夜間時間帯においては、電脳交通の配車業務委託サービス「タクシーCC」を活用することで、深夜帯の配車業務を安定的に運用できる体制を構築します。これにより、組合員の負担軽減を図るとともに、飲食需要や終電後の移動需要が高まる時間帯においても、継続的かつ安定したサービス提供が可能となります。

今後も電脳交通は、タクシー事業者の業務負荷軽減と売上機会の最大化を支援し、地域交通の利便性向上に貢献してまいります。

■クラウド型タクシー配車システム 「DS」

クラウド型タクシー配車システム「DS」は、配車オペレーター用画面とドライバー用車載タブレットをセットにした配車システムで、タクシー事業者の業務効率化を実現します。現在、全国47都道府県で約650社・約2万4000台のタクシー車両に導入されています。

資料請求 :https://share-na2.hsforms.com/109IOECsUQNSiNSc1Hepk3w41c9fd?utm_sourse_ds=PRTIMES20260615

■外部サービス接続システム 「DSコネクト」

外部サービス接続システム「DSコネクト」は、電脳交通のクラウド型配車システム「DS」と配車アプリや交通関連サービスとの連携を実現するシステムで、タクシー事業者の業務効率化と収益拡大を推進します。配車アプリや交通関連サービスとの接続を広げ、地域住民や訪日外国人の「移動の足」に新たな選択肢を提供し、全国の移動の利便性向上を目指します。

■配車業務委託サービス「タクシーCC」

サービス詳細 :https://cybertransporters.com/ds-connect?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=2606%E2%80%97kanagawakotaku

電脳交通のコミュニケーションセンターは、タクシー配車に特化したコールセンターです。現在、全国43都道府県、約180社のタクシー事業者の配車業務を受託しており、コミュニケーションセンターの着信件数は月間20万件に達します。

コミュニケーションセンターでは現在約120名のコミュニケーターが対応し、全国各地からの多くの注文に応じています。

資料請求 :https://share-na2.hsforms.com/1otikjxvPQhO-bmw36qtP_Q41c9fd?utm_sourse_taxicc=PRTIMES20260615

■神奈川個人タクシー協同組合の概要

所在地 :神奈川県横浜市磯子区新磯子町6-10

設 立 :1962年12月18日

代表者 :代表理事長 安部 廣行

保有台数:409台

■株式会社電脳交通の概要

所在地 :徳島県徳島市寺島本町西1丁目5番 アミコ東館6階

設 立 :2015年12月

代表者 :代表取締役社長 近藤 洋祐

従業員 :220名(2026年1月時点)

資本金 :1億円（2025年4月末時点）

主要株主:阿波銀キャピタル株式会社、株式会社阿波銀行、いよぎんキャピタル株式会社、Uber Technologies, Inc.、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社、エムケイ株式会社、株式会社沖東交通、国際自動車株式会社、GO株式会社、三和交通株式会社、株式会社JR西日本イノベーションズ、JR東日本スタートアップ株式会社、四国旅客鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、大和自動車交通株式会社、つばめ自動車株式会社、株式会社徳島大正銀行、株式会社ブロードバンドタワー、三菱商事株式会社、ゆうちょマネジメント株式会社

※五十音順に記載しております。個人株主を除いた法人株主のみの掲載となります。