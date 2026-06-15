【アーカイブ動画 無料公開】人事歴12年から事業マネージャーへ。「点」で終わらせない人事のキャリアをテーマにしたセミナーの配信決定！

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■公開の背景

AIやHRテックの普及により、人事に求められる役割は管理業務から採用戦略・組織開発といった上流工程へと急速にシフトしています。

一方で、「何が正解のキャリアか分からない」「市場価値が上がっているのか実感がない」という声は人事職の間で広がっています。

今回のアーカイブは、このテーマに実体験をもとに向き合った内容を収録したものです。

当日参加できなかった方や、繰り返し視聴したい方に向けて無料で公開します。

■収録内容

第一部（ウィルネクスト 中山 和俊）

「正解のない時代の人事キャリア戦略」として、人事の役割変化の背景と、感情・価値観・ライフビジョンという3つの視点から自分軸を定める方法を解説します。

第二部（ジェイック 轡 恵里 氏）

人事部立ち上げから事業マネージャーへのキャリアを歩んだ実体験をもとに、人事の経験を「点」で終わらせず「線」で繋ぐための思考と行動を語ります。

第三部(ディスカッション)

弊社中山とジェイックの轡氏、相上氏が、対談形式でディスカッションを実施し、皆様のご質問にもお答えします。

■こんな方におすすめです

人事として市場価値が上がっているのか分からず不安を感じている方

社内にロールモデルがなく、キャリアの方向性が見えない方

自分の強みを言語化できず、転職や異動の場面で苦労している方

「正解のない時代」に自分だけのキャリア軸を定めたい人事担当者

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株式会社ウィルネクストでは、今後も人事のかた向けにセミナーをご用意しております。

以下のボタンより、ご確認いただけますと幸いです｡

セミナー一覧はこちら！ :https://willnext.jp/seminar■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Design(https://willnext.jp/design)・Willnext Job(https://willnext.jp/job/employers)・Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)の3サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

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■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地： 神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

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