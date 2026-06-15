【ランコム】肌悩みに密着する部分用美容液が誕生。新製品『ジェニフィック ターゲティング ショット』2026年7月3日（金）全国発売

日本ロレアル株式会社

ランコムNo.1美容液¹「ジェニフィック アルティメ セラム」のシリーズから、先進スキンケア研究の知見を結集し、肌の気になる微細な悩みに密着してアプローチする部分用美容液「ジェニフィック ターゲティング ショット」を、2026年7月3日（金）より全国発売いたします。

また、全国発売に先駆け、2026年6月26日（金）よりランコム公式オンラインショップにて、7月1日（水）より阪急うめだ本店およびHANKYU BEAUTY ONLINEにて先行発売を開始いたします。

塗るフィラー発想。精密部分²美容液。

狙い撃つ、ショットケア²。

気になる目もとや口もと、首のラインまで。

顔印象に差し込む“影”に瞬間アプローチ。

ふっくらとしたハリをもたらすショット美容液²。

1本で約2000兆個³の、マイクロ化されたβグルカン⁴と

低分子ヒアルロン酸⁵が、角質層10層深くにアプローチ。

美を立て直し、今日のダメージ⁶を残さない。

目指したのは究極のなめらかさ。

重ねるたび、補整いらずの「自立した美しさ」へ。

理想に向かって。今日も、その先も。

攻めの一手を、今。

ジェニフィック ターゲティング ショット

16,500円（税込）

製品特長

1. 独自成分の黄金比率配合

乾燥による肌の影の原因へダイレクトに届けるため、ジェニフィックのキー成分である「βグルカン⁴」を、従来のセラム配合の同成分より約3倍微細化した「マイクロ化されたβグルカン⁴」として採用。1本に約2000兆個³配合し、「低分子ヒアルロン酸⁵」や「アラントイン⁷」を独自の比率でブレンド。 角質層の10層深くに素早く浸透し、長期的なうるおい、ふっくらとしたハリ、そしてなめらかな肌へと導きます。

2. 高密着フィルムテクスチャー

肌の上で透明なフィルムを形成するように密着し、微細な凹凸をなめらかに見せる新設計。目もと、口もと、乾燥による毛穴の目立ちなどのヨレやすい部分にピタッと高密着しながらもベタつきにくく、メイク前の使用にも適しています。

3. 「精密さ」を追求した先端アプリケーター

シワやくぼみの気になる部分など、細かなスポットへもピンポイントで塗布しやすい精密なアプリケーターを搭載しました。パッケージは、シルバーのランコム ローズをあしらったシグネチャーブラックの気品あるデザイン。

4. スキンケアタイムを格上げする洗練された香り

お手入れを贅沢な時間へと誘う、3段階に変化する美しい香り。

トップノート：マンダリン、ベルガモット、ピンクペッパー

ミドルノート：ローズ、ミント、ゼラニウム

ラストノート：サンダルウッド、バニラ、キャロットシード

製品概要

製品名：ジェニフィック ターゲティング ショット

カテゴリ：クリーム状美容液

容量：20mL

価格：16,500円（税込）

原産国：韓国

発売日

2026年7月3日（金）：全国発売

2026年6月26日（金）：ランコム公式オンラインショップ 先行発売

2026年7月1日（水）：阪急うめだ本店、HANKYU BEAUTY ONLINE 先行発売

¹2019年9月～2026年5月までの国内美容液販売数比較に基づく。ランコム調べ。 ²気になる部分に塗布できること ³製品20mLにおける、カルボキシメチル-β-グルカンNa（整肌成分）の分子数の概算値 ⁴カルボキシメチル-β-グルカンNa（整肌成分） ⁵ヒアルロン酸Na（保湿成分） ⁶乾燥 ⁷整肌成分

■LANCÔME（ランコム）について

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界ナンバーワンのラグジュアリー化粧品ブランド。

1935 年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムはこれまで、スキンケア、メイクアップ、フレグランスにおける先駆的な進化を通じて、常に美を再定義し続けてきました。そのブランド哲学の中心にあるのは、いかなる時も未来を信じ、自らの手で道を切り拓く「前を向く勇気(Fearless Optimism) 」です。その歴史は、美しさへの飽くなき探求と、未来を切り拓く革新の歴史でもあり、世界中の女性が自信を持って自らの美しさを愛し、その強さを分かち合えるよう、女性一人ひとりの人生をエンパワメントしていくことを使命としています。

ランコムは 135 ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約 2 万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。

◆公式ウェブサイト：https://www.lancome.jp