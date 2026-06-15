九州限定の新戦略をさらに熱く！「CHARGESPOT」と博多が舞台の『WORST外伝 グリコ』が期間限定のスペシャルコラボを実施！

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」）と、株式会社秋田書店（本社：東京都文京区、代表取締役社長：山口 徳二、以下「秋田書店」）は、INFORICHが2026年6月15日（月）より開始する「九州地域限定プライシングテストおよび大規模プロモーション」の実施に伴い、九州を舞台にした大人気マンガ『WORST外伝 グリコ』とのスペシャルタイアップが決定したことをお知らせいたします。

本取り組みでは、マンガの舞台である「九州」をともに盛り上げるという共通の目的のもと、九州エリアの主要コンビニエンスストアに設置された「CHARGESPOT」のデジタルサイネージを中心に、強力なクロスメディア展開を実施いたします 。



■ 開催背景：舞台である「九州」を最高に盛り上げる、両者の目的が一致

INFORICHは、今後の日本全国における最適な料金体系を検証するため、日本の縮図といわれる九州エリア全域にて、利用の心理的ハードルを下げる戦略的実証実験（プライシングテスト）および大規模プロモーションを始動いたします。

この九州を起点とした新たな挑戦を盛り上げるパートナーとして、累計発行部数で多大なる人気を誇る高橋ヒロシ先生の『WORST』の派生作品であり、博多を舞台に主人公・花木九里虎の破天荒な活躍を描いた『WORST外伝 グリコ』（漫画：鈴木リュータ先生）以上の適任はいないと考え、今回のコラボレーションが実現いたしました。

「日常のフットワークを軽くするインフラ」を目指すCHARGESPOTと、「九州から全国へ熱量を届ける」コミックスのエネルギーが融合し、九州の街を活気づけます。

※ 九州プライシングテスト（プロモーション）概要は別途こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000505.000033521.html)のプレスリリースをご確認ください。

■コラボレーション実施内容

１. 主要コンビニエンスストアの「CHARGESPOT」サイネージにて描き下ろしイラストを放映！

九州エリアの主要コンビニエンスストアに設置されている「CHARGESPOT」のデジタルサイネージにて、鈴木リュータ先生が本企画のために特別に描き下ろした「コラボイラスト」を期間限定で放映します。

放映期間： 2026年6月15日（月）～ 6月28日（日）（2週間限定）

展開内容： 縦型・横型それぞれのサイネージに合わせた迫力のイラストが登場。九州の街中で「探して見つける」楽しさを提供します。

２. 最新コミックス第38巻の発売告知もサイネージで連動

タイアップ期間中の6月19日（金）には、待望の『WORST外伝 グリコ』最新38巻が発売されます。これに合わせ、全国の書店だけでなく、まさにCHARGESPOTが設置されている「コンビニエンスストアの店頭」において、新刊発売を知らせる告知イラストをサイネージ上で同時展開。レンタルと購買を直結させる導線を作ります。

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約6万台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2026年3月時点

■「CHARGESPOT」のご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

■「WORST外伝 グリコ」について

もじゃもじゃ頭・博多弁で女好き! 誰もが恐れるカラスの学校・鈴蘭高校で一度も敗北することなく、最強の名をほしいままにした花木九里虎。この男は、どんな破天荒な中学時代を送ったのか? 舞台は福岡・博多!不良漫画の金字塔『WORST』最強の男・花木九里虎の知られざる中学時代を描くスピンオフ!

■Webサイト情報

「週刊少年チャンピオン」大好評連載中！

https://www.akitashoten.co.jp/w-champion

■XなどSNS情報

公式Xアカウント：@Weekly_Champion

(C)高橋ヒロシ・鈴木リュータ（秋田書店）2019

■株式会社INFORICHについて

【会社概要】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/

■株式会社秋田書店について

株式会社秋田書店

代表者 ：代表取締役社長 山口 徳二

所在地 ：〒113-0021東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス18F

創立 ：1948年8月10日

事業内容 ：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数 ：約160名

●添付画像

WORST外伝グリコの画像を使用する場合は、下記のクレジットを付記お願い致します。

・38巻書影

(C)高橋ヒロシ・鈴木リュータ（秋田書店）2019