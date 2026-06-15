「憧れ」が花言葉のひまわりでお父さんを驚かせよう！日比谷花壇、小学生以下限定「父の日88円キャンペーン」で子どもたちの贈りたい気持ちを応援。

株式会社日比谷花壇「父の日88円キャンペーン」

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、6月21日（日）の父の日に向けて、小学生以下のお子様を対象に、ひまわり（1本）を特別価格の「88（パパ）円」で販売する「父の日88円キャンペーン」を、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、全国の日比谷花壇店舗（一部店舗を除く）にて実施いたします。

■「父の日88円キャンペーン」詳細ページ：https://shop.hibiyakadan.com/news/32/

「父の日88円キャンペーン」 ※イメージ

本取り組みは、先月の母の日にカーネーション1本を88（ハハ）円で販売した「母の日88円キャンペーン」に続き、父の日限定で実施する特別企画です。物価高が進む中でも、子どもたちが自分のお小遣いで花を買い、大切な家族へ感謝を伝える、一生モノの購入体験と感動体験の場を、全国の店頭に用意いたします。

≪企画の背景≫

「88円」という価格は、お父さん（パパ）の語呂合わせであると同時に、子どもたちが自分のお小遣いで感謝を伝えられるきっかけになるよう設定したものです。昨今の物価高騰の中でも、一貫してこの価格での提供にこだわり続けています。

※昨年の店頭での「父の日88円キャンペーン」展開の様子

店頭では、対象のひまわりを子ども目線に合わせて陳列し、あえて大人と同じレジに並んで自分自身の力で購入してもらう“体験のルール”を大切にしています。この取り組みは単なる商品の割引販売ではなく、子どもたちが一歩踏み出し、大切な人へ想いを届けるための特別な機会を提供することを目的としています。

ひまわりの花言葉は「憧れ」。いつもは照れくさくて言葉にできないけれど、眩しくて大きな存在であるお父さんを喜ばせたい、驚かせたいと願う子どもたちの純粋な想いを応援したい考えから、今年も本企画を実施することが決定しました。当社は、子どもたちが自らの意思で家族を想い行動するきっかけの場を、全国の店頭に用意いたします。

≪「父の日88円キャンペーン」 概要≫

対象のひまわり ※イメージ【購入方法】

1、キャンペーン対象店舗までお越しいただきます。小学生以下のお子様ご本人がお越しください。

2、対象の中からお好きなひまわり（※ラッピング済）を選びます。

3、レジに並びます。大人と同じレーンにお並びいただきます。

4、ひまわり1本につき88円（税込）をお支払いいただきます。

【キャンペーン概要】

実施日：2026年6月20日（土）・ 21日（日）

対象店舗：全国のHIBIYA KADAN、Hibiya-Kadan Style ※一部店舗除く

対象者：小学生以下のお子様

内容：ひまわりを特別価格「1本 88円（税込）」で販売

※おひとり様1本まで。

※各店各日、数量限定です。なくなり次第終了となります。

※お子様ご本人のご来店が必須となります。（代理購入は対象外）

■「父の日88円キャンペーン」詳細ページ：https://shop.hibiyakadan.com/news/32/

参考：【企画の裏側（PR TIMES STORY）】

物価高でも、守り続けた88円。母の日の「カーネーション1本88円」キャンペーンに大反響。日比谷花壇が生みだした独自の体験価値への共感と、追求する花×ウェルビーイングの形：https://prtimes.jp/story/detail/YxR2O5hlEex

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



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