世界先行発売！新美容液 “フェイシャル トリートメント セラム”のポップアップイベントを伊勢丹新宿店にて開催

P&Gプレステージ合同会社

2026年7月20日（月）の新発売に先駆け、伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージにて開催される ポップアップイベントにて、新製品「フェイシャル トリートメント セラム」を世界先行発売いたします。いち早く製品をご体験いただける同ストアでは、限定ノベルティとして、製品コンセプトである“ロック（南京錠）”をモチーフにしたチャームをご用意*¹。さらに、6月27日（土）までに店頭にて事前予約をいただいたお客様には、チャームへのイニシャル刻印サービスも実施。自分だけの特別なアイテムにカスタマイズしていただけます。*²シャンパンゴールドを基調としたラグジュアリーな店内は、製品の特長である「マイクロオイルビーズ*³」を模したディスプレイが印象的な、没入感溢れる空間となっております。また、会場内では「フェイシャル トリートメント セラム」の世界観を表現した、ここだけの限定インスタントフォト撮影もお楽しみいただけます。この機会にぜひ、足を お運びください。

【イベント日時/会場】

SK-II 伊勢丹新宿店 世界先行発売 POP UP EVENT

住所：伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

会期：7月1日（水）～7月7日（火）

営業時間：10:00 - 20:00

※7月1日（水）午後6時～8時はイベント開催に伴い、入場制限を実施いたします。

2026年7月20日より全国発売

［2026年6月15日］グローバルプレステージスキンケアブランドSK-IIは、フェイシャル トリートメント シリーズから美容液「フェイシャル トリートメント セラム」を発売。次世代のエイジングケア*⁴の最先端として誕生した処方で、ツヤ・ハリ・モチ *⁵において、全方位キレイをロックします。フェイシャル トリートメント セラムは、全国のSK-IIカウンターおよびオンラインストアにて2026年7月20日よりお求めいただけます。

サイエンス新知見：ストレスと肌の関係を数値化

SK-IIは、ストレスと肌年齢の関係について独自に調査を行いました。その結果、肌のエイジングの要因の大半は遺伝的要素や年齢による変化ではなく、生活習慣などのストレスによって引き起こされることが明らかになりました。そして、ライフストレスにより701の遺伝子発現に影響がでることがわかりました。また、 SK-IIは、ストレスと肌のエイジングの関係について改めて研究を進め、データを取得。それにより、ストレスが多いと20代～30代前半では肌年齢が＋1.8歳、30代後半～40代では＋5.5歳にもなることがわかりました。

ストレスが重なることで、実年齢＜肌年齢へ。

濃縮ピテラ(TM)*⁶ とマイクロオイルビーズ配合

「フェイシャル トリートメント セラム」には、SK-II独自の濃縮ピテラ*⁶と新たに開発したマイクロ流体テクノロジーにより粒径約0.7mmという小ささを叶えたマイクロオイルビーズ*³を配合した、濃密な美容液です。また、こっくりとしたゼリー状のテクスチャーで、肌になじませるとみずみずしく広がり、瞬時にツヤをもたらす独特な使い心地。また、希少な日本のミズナラの樹からインスパイアされたウッディフローラルの香りです。

- 濃縮ピテラ： 50 種類以上のビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類等の構成成分を含み、肌本来の健やかさを保つ天然由来成分。

- マイクロオイルビーズ ：マイクロオイルビーズ*³は、ビーズそのものが美容成分。ビーズが硬い殻に包まれていないので、美容成分が肌の上に溶け込むようになじみ、ベタつきや後残り感のない使い心地を叶えます。また、50mlの美容液には、約16,000個のマイクロオイルビーズ*³が入っています。

- ミズナラの香り：上質なウイスキーの樽に使われることもあるミズナラの樹にインスパイアされた、洗練されたウッディフローラルの香り。SK-II製品として初の香りです。

SK-IIのクラフトマンシップを象徴したアイコン

「フェイシャル トリートメント セラム」は、ブランドのクラフトマンシップに対するこだわりを反映しています。ボトルを閉めると鳴る特徴的なロック音や、南京錠をモチーフにしたパッケージデザインには「美しさをロックする」というコンセプトが表現されているほか、テクスチャーにもこだわりました。こっくりとしたゼリーのようなテクスチャーがみずみずしく肌を包み込む瞬間、マイクロオイルビーズ*³に凝縮された美容成分が弾けて浸透*⁷。ツヤ、ハリ、モチモチ*⁵とうるおいのあるやわらかな肌へと導きます。

■製品詳細

フェイシャル トリートメント セラム

30ml \19,910(税込) 50ml \29,920(税込)※参考小売価格

SK-II独自の濃縮ピテラ(TM)*⁶と、マイクロ流体テクノロジーにより粒径約0.7mmという小ささを叶えたマイクロオイルビーズ*³を配合した、濃密な美容液です。こっくりとしたゼリーのようなテクスチャーがみずみずしく肌を包み込む瞬間、マイクロオイルビーズ*³に凝縮された美容成分が弾けて浸透*⁷。ツヤ、ハリ、モチモチ*⁵とうるおいのあるやわらかな肌へと導きます。SK-IIのクラフトマンシップを象徴するような、希少な日本のミズナラの樹からインスパイアされたウッディフローラルの香り。



フェイシャル トリートメント セラム 30ml スペシャル キット \19,910（税込）

【内容】SK-II フェイシャル トリートメント セラム 30ml （美容液）、フェイシャル トリートメント エッセンス30ml （化粧水）

フェイシャル トリートメント セラム 50ml スペシャル コフレ \29,920（税込）

【内容】SK-II フェイシャル トリートメント セラム 50ml（美容液）、フェイシャル トリートメント エッセンス30ml （化粧水）、スキンパワー リニュー クリーム 15g （美容クリーム）

フェイシャル トリートメント エッセンス スペシャル コフレ \29,150（税込）

【内容】SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス 230ml （化粧水）、フェイシャル トリートメント セラム 10ml（美容液）、スキンパワー リニュー クリーム 15g （美容クリーム）



■SK-IIについて

SK-IIは、”素肌で自由に。”を目指し、何百万という世界中の方々と深くかかわってきました。偶然目にした年齢を重ねた杜氏の手はなぜ美しいのかという疑問を解くことから始まった SK-IIの美肌探求の旅。お酒作りなどの発酵プロセスの中に、肌を美しくしてくれる秘密があるということから、長い期間の研究を経て、特別な酵母の独自の発酵がもたらす、唯一無二の成分ピテラ(TM)*⁶誕生しました。それ以来、ピテラ(TM)*⁶を含んだ SK-IIの製品は、世界で活躍するアンバサダーの方々の美肌のカギとなり、また年齢・肌質を問わず多くのお客様からの信頼によって支えられています。詳しくは、https://sk-ii.jp/をご覧ください。

■ピテラ(TM)について

ピテラ(TM)*⁶は、特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK-IIだけの天然由来成分（SK-II独自のガラクトミセス培養液:整肌保湿成分）です。ビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類等50種類以上を含み、人工的にはうみだすことができない成分です。肌の天然保湿因子（NMF）に似たピテラ(TM)*⁶は角質層のすみずみまで素早く浸透し、肌の健やかさを保ちます。

*¹:数量限定。フェイシャル トリートメント セラムを購入いただいた方のみ対象。

*²:イベント期間中に会場での受け取りになります。

*³マイクロオイルビーズ：トリエチルヘキサノイン（エモリエント剤）や酢酸トコフェロール（製品の酸化防止剤）などを含む整肌複合成分

*⁴年齢に応じたお手入れ

*⁵うるおいのあるやわらかな肌

*⁶特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK-II だけの天然由来成分（SK-II 独自のガラクトミセス培養液-整肌保湿成分）。

*⁷角層まで