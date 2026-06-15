ライトフライヤースタジオ、Google Cloud「Next Tokyo」に登壇！
株式会社WFS（本社：東京都港区、代表取締役社長：柳原 陽太、グリーホールディングス株式会社100％子会社、以下「WFS」）は、2026年7月30日（木）、31日（金）に開催される Google Cloud Next Tokyo (主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) に登壇いたします。
＜セッション内容＞
登壇日時：2026年7月31日（金）17:00-17:30（D2-APP-13）
登壇者：株式会社WFS スタジオ本部 リードエンジニア 三上 智也
テーマ：Cloud Run worker pools で実現する「運用負荷最小・コントロール最大・費用 90% 削減」の Pull 型メッセージング基盤
＜Google Cloud Next Tokyo開催概要＞
日程： 2026 年 7 月 30 日（木）、31 日（金）
会場： 東京ビッグサイト 南展示棟・会議棟 住所：東京都江東区有明 3-11-1 マップ
ウェブサイト：https://www.googlecloudevents.com/next-tokyo/
コンテンツ：基調講演、Google Cloud & スポンサー展示、ブレイクアウト セッション他
コンテンツ、ソリューション テーマ ：App modernization, Data Cloud, AI & ML, Open Infrastructure, Security, Collaboration (Google Workspace)
対象：エンジニアからビジネス リーダーまで、生成AIやクラウドを活用して、ビジネスを次のス テージへと進めたいすべての方へ
対象プロダクト：Google Cloud、Google Workspace
【株式会社WFSについて】
株式会社WFSは、運営するゲームブランド「ライトフライヤースタジオ」において、心が震える物語体験ができるRPGを中心に手掛けるゲーム開発会社です。「新しい驚きを、世界中の人へ。」というビジョンのもと、新しいゲーム体験を生み出し、多くの人に楽しんでもらえる最高のゲームを生み出すことを目指しています。
＜株式会社WFS 会社概要＞
会社名：株式会社WFS / スタジオ名：ライトフライヤースタジオ
設立日：2014年2月21日
代表取締役社長：柳原 陽太
本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー
コーポレートサイト：https://www.wfs.games/
WFS公式Facebook：https://www.facebook.com/WFS.games/
WFS公式 X：https://twitter.com/wfs_info
※ WFSおよびライトフライヤースタジオの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社WFSの登録商標または商標です。
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