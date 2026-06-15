クラウド型文字起こしサービス「ProVoXT（プロボクスト）」に、共同編集・リアルタイム翻訳・ライブビュー機能を追加

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、議事録ソリューションを一元化したプラットフォーム「VoXT One（ボクスト ワン）」にて提供している、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載したクラウド型文字起こしサービス「ProVoXT（プロボクスト）」をバージョンアップいたしました。

本バージョンアップでは、複数ユーザーによる共同編集機能を実装し、議事録の閲覧・編集作業をより効率的に行えるようになりました。また、文字起こし結果や翻訳結果をリアルタイムに共有できる「ライブビュー」機能や、中国語・韓国語・タイ語および多言語対応の音声認識エンジン、リアルタイム翻訳機能を追加し、言語の異なる参加者が集まる会議でも、円滑なコミュニケーションと情報共有を実現します。

主なバージョンアップ

・複数ユーザーが同時に文字起こし結果を編集できる「共同編集機能」を実装

編集画面（文字起こしエディタ）にて、複数ユーザーが同時に文字起こし結果を閲覧・編集できるようになりました。文字起こし結果をリアルタイムで同時に閲覧・編集できることで、会議内容の共有や文字起こし結果の修正を、これまでよりスピーディーに進められます。 他のユーザーが編集中の箇所にはアイコンが表示され、編集状況をひと目で把握できます。

また、パスワード設定が可能なため、機密性の高い会議でも安心してご利用いただけます。

・中国語、韓国語、タイ語および、多言語対応の音声認識エンジンを追加

従来提供していた、日本語・英語の音声認識エンジンに加え、新たに中国語（繁体字）、韓国語、タイ語の音声認識エンジンを追加し、より幅広い言語を文字起こしできるようになりました。

さらに、音声認識エンジンを切り替えなくても、日本語・英語・中国語を自動で判別して文字起こしを行う多言語対応エンジンも追加しました。

※中国語・韓国語・タイ語・多言語エンジンはリアルタイム認識のみ対応しています

※日本語以外の文字起こしでは単語登録機能をご利用いただけません

・文字起こし結果をリアルタイムに翻訳する機能を追加

文字起こし結果を、日本語・英語・中国語（簡体字）・韓国語・タイ語にリアルタイム翻訳できるようになりました。会議中の発言内容を別言語で即座に確認できるため、日本語に不慣れな参加者の理解支援や、英語会議での内容確認など、多言語環境でのコミュニケーションをスムーズにします。

また、原文と翻訳結果を上下に並べて表示することも可能です。翻訳結果は、Excel・CSV形式でダウンロードできます。

・文字起こし結果を見やすく公開する「ライブビュー機能」を実装

専用のURLにアクセスするだけで、文字起こし結果をリアルタイムに表示できる「ライブビュー機能」を実装しました。発言内容に集中しやすいシンプルなUIを採用しており、会議内容のリアルタイム共有や字幕表示など、さまざまな用途でご活用いただけます。また、文字サイズや表示モード（ダーク/ライト）、表示言語は、利用シーンや閲覧環境に合わせてカスタマイズ可能です。

【利用シーンの例】

・会議の字幕表示：聞き逃しや認識のズレをリアルタイムで防止し、円滑なコミュニケーションを実現

・株主総会・説明会：重要な場面における正確な情報伝達をしっかりサポート

・講義・セミナー：聞き取り漏れを防ぎ、理解度と学習効果を向上

・窓口での字幕表示：ろう・難聴者や日本語に不慣れな方との円滑なコミュニケーションを支援

「ProVoXT」概要

国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載した複数の議事録ソリューションを一元化したプラットフォーム「VoXT One（ボクストワン）」にて提供しているクラウド型文字起こしサービスです。自治体から企業まで、幅広い業種でご活用いただけます。

音声ファイル認識・リアルタイム認識に対応しており、聞き取り・書き取りよりも素早く効率的な文字起こしを実現。各種業務のスピード化・業務負担の軽減・時間とコストの削減などに貢献します。

利用人数制限がないため、1部署から全社利用まで、さまざまな規模での運用が可能です。

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/service/provoxt/

「VoXT One」概要

議事録作成業務を多角的にサポートし効率化を実現する、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載した複数の議事録ソリューションを一元化した新プラットフォームです。1つのアカウントで、スタンドアローン型の「ScribeAssist」とクラウド型の「ProVoXT」など、ユーザーの利用シーンに合わせて最適なソリューションの選択が可能です。さらに、GPTを活用した要約生成や、音声入力ソリューションなど多彩な機能により、議事録作成業務の効率化を実現します。

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/

※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2026」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

VoXT事業部

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/inquiry/